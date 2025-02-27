紐西蘭外長訪北京 對中國軍艦演習未通知表關切

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（中央社北京27日綜合外電報導）紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）今天表示，紐西蘭利用在北京舉行的高層級會談，對中國軍艦突然部署在其西岸外海表達了關切。

綜合法新社和路透社報導，中國軍艦上週無預警宣布在澳洲和紐西蘭之間繁忙航線下實彈演習時，數十架商業航班被迫改道。

兩國抨擊中國在沒有提出警告情況下在塔斯曼海（Tasman Sea）演習，澳洲官員表示，當天是在接獲維珍澳洲航空（Virgin Australia）一名機師示警後才得知此事。

皮特斯表示，昨天在北京會見中國外長王毅時，提出中方「未能給予我方充分通知」的問題。皮特斯正在北京進行為期3天的訪問。

皮特斯會後告訴記者：「我們確實提出我方的關切，也希望我們未來能夠接獲更充分的警告。」

他說：「這是目前（我們特殊關係）的一個敗筆，我們希望在未來能修正這點。」

皮特斯在今天發布的聲明中還說，紐西蘭還提出支撐亞太地區「穩定」的「國際規則」重要性。

「我們的地區和世界正面臨無數挑戰，包括南海和台灣海峽緊張局勢加劇。」

根據中國外交部，王毅在會談中告訴皮特斯，兩國應成為互信的夥伴，並透過對話解決「一些具體分歧」。

自從一艘護衛艦、一艘巡洋艦和一艘補給油輪上週在澳洲附近的國際水域現蹤以來，澳洲和親密盟邦紐西蘭一直在監視這些船艦。

官員表示，有49架商業航班本月21日被迫在實彈射擊區周遭改變航線。

澳洲表示，這些演習是在國際水域進行，並承認中國的行為符合國際法。

紐西蘭國防軍（New Zealand Defence Force）昨天表示，這3艘中國船艦位在塔斯曼海以南的澳洲專屬經濟區（EEZ）內，正在往西移動。

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皮特斯表示，他還提到中國去年9月試射飛彈，落在法屬玻里尼西亞（French Polynesia）專屬經濟區附近，「大多數太平洋島國根本沒有收到警告」，紐西蘭「收到的警告則很少」。

皮特斯說，中國正在考慮未來提前通知海軍演習的問題。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1140227