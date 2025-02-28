美特使借鑑3年前猶如俄招降內容 烏克蘭譁然

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）川普政府外交談判高層魏科夫提議，目前推動的俄烏和平協議不妨回到3年前的伊斯坦堡和談內容為基礎。這話引發基輔與支持者譁然，因為當年伊斯坦堡和談內容猶如招降。

華爾街日報指出，俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭後，俄烏代表於4天後的2月28日在白俄羅斯碰面但沒有共識；雙方後來在土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）斡旋下，於2022年3月29日在伊斯坦堡會談。

烏方談判團隊當時要求俄軍撤回到入侵前的國境線；俄方的要求除不准烏克蘭加入北約，並要限縮基輔日後的軍力。據俄國總統蒲亭事後公開的草案內容，俄國希望烏克蘭將武裝部隊人數限制在8.5萬以下，並只能保有342輛戰車、519門火砲；烏方則提出部隊保持在戰前約25萬人規模，戰車800輛與火砲1900門。

莫斯科說法是當時俄烏已達共識準備在伊斯坦堡簽和平協議，後來烏克蘭在時任英相強生（Boris Johnson）等西方政治人物施壓下反悔抽身；烏方與西方主流敘事則為俄軍因基輔方向的攻勢受挫退軍，烏克蘭後來在基輔近郊的布查（Bucha）發現俄軍屠殺證據，失去與俄國和談基礎。

俄烏陷入漫長持久戰事期間，蒲亭曾多次提出日後和平談判須重回伊斯坦堡和談為基礎，嚴格限縮烏克蘭軍力、禁止外軍部隊與武器進入烏克蘭、否決西方對烏克蘭安全保證等。

美俄2月18日繞開烏克蘭於沙烏地會面，當時川普政府的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）是美方與會人員之一。魏科夫23日上美國有線電視新聞網（CNN）時說：「我們已非常、非常接近到能簽署一些東西，我覺得我們會用那個（指2022年3月伊斯坦堡和談）架構為準繩，完成俄烏間的和平協議。」

熟悉魏科夫想法的人士指出，魏斯科的說法不是為烏克蘭應去軍事化、不得有外國軍事支持或安全保證等俄方觀點背書，純粹只是覺得俄烏當年在伊斯坦堡已快談出一份協議，從而川普政府不用一切都從頭來過。

這名知情人士還說，魏科夫的講法並非支持大幅削減烏克蘭軍力，事實上美方相信烏克蘭需有某些安全保障，川普政府和參與談判的各方會就安全保證的內容、該由哪些國家提供進行充分對話。

到底魏科夫所謂回到伊斯坦堡和談架構是何意思，白宮國家安全會議並未答覆相關詢問。

基輔智庫「國家戰略研究所」（National Institute for Strategic Studies）研究員畢利斯科夫（Mykola Bielieskov）說：「就烏方觀點，伊斯坦堡條款意謂降書和國家完蛋。川普政府切斷援助，情況會很艱難但還不到災難，反之接受解除武裝就是我們的末日，我們不是傻子，當然不會再犯一樣的錯。」

基輔的官員及盟友表示，川普政府重提伊斯坦堡進程會讓蒲亭未在烏克蘭戰場實現目標下，獲得政治勝利。

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川普26日在白宮的內閣會議表示，他不會向烏克蘭提供太多安全保證，「但我們會確保一切順利，不出現差池」。

川普政府一名高層今天表示，美國已排除派兵參與烏克蘭維和，但沒有排除討論某些間接支持形式的可能性，前提是不能讓美軍部隊「置身險境」。（譯者：陳亦偉）1140228