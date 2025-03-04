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越南亮麗經濟暗藏幽暗 中國蜜雪冰城低價搶市

2025/3/4 16:30（3/4 16:46 更新）
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中國低價茶飲品牌蜜雪冰城2018年在越南插旗，5年後門市數量就破千，迄今越南全國共有逾1300家門市，是蜜雪冰城的海外市場金雞母。圖為3月3日晚間民眾在河內市一家蜜雪冰城門市消費。中央社記者陳家倫河內攝 114年3月4日
中國低價茶飲品牌蜜雪冰城2018年在越南插旗，5年後門市數量就破千，迄今越南全國共有逾1300家門市，是蜜雪冰城的海外市場金雞母。圖為3月3日晚間民眾在河內市一家蜜雪冰城門市消費。中央社記者陳家倫河內攝 114年3月4日
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（中央社記者陳家倫河內4日專電）越南近年來經濟表現亮眼，民眾想追求質感生活，又難以抵擋價格戰，讓中國低價茶飲品牌蜜雪冰城看到利基，插旗越南5年就開了上千家門市，但價格戰能否長久奏效也引來質疑。

蜜雪冰城3日在港交所上市，收盤漲幅高達43.21%，總市值達港幣1093.47億元（約新台幣4592億元）。越南媒體引述資料，這家上市即告捷的中國低價茶飲品牌70%的國際營收來自印尼與越南，兩國門市數量分別有2667家與1304家。

越南近年坐收外商投資潮，經濟表現亮眼，2024年的經濟成長率逾7%，今年設定成長8%以上，未來更喊出兩位數的高成長。宏觀經濟上的斬獲與民間消費升級的關係，蜜雪冰城在越南的市場經驗或許能給出部分答案。

越南媒體「貨幣安全」報導，根據越南網頁瀏覽器Coc Coc發布的報告，越南18歲以下及18至24歲的消費族群最喜愛的茶飲品牌就是蜜雪冰城，受歡迎比率分別為36%和44%。

根據統計，越南工人2024年平均月薪為770萬越南盾（約新台幣9900元），而大學生在外打工時薪約3萬。報導認為，蜜雪冰城珍珠奶茶1杯最貴約3.5萬，冰淇淋每支1萬，低價行銷策略讓民眾購買時沒負擔。

越南民眾阿新（Tan）表示，蜜雪冰城的茶飲價格只有其他品牌的一半，味道喝起來不會差太多，選擇又多元，完全滿足年輕人愛嘗鮮的個性，這是他與朋友選擇蜜雪冰城的主要原因。

越南市調公司Vietdata數據顯示，蜜雪冰城2023年在越南的營收近1.26兆越南盾、年增160%；同年稅後利潤也大幅成長，突破2000億越南盾、年增200%。

就稅後利潤來看，蜜雪冰城完勝當地其他茶飲品牌，包括高原咖啡（Highlands Coffee）、福隆（Phuc Long）和星巴克（Starbucks）等。

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分析認為，蜜雪冰城採取的加盟模式是獲利關鍵，其他營收包括管理費、設備及原料銷售。此外，蜜雪冰城不迷信所謂「黃金地段」，而是將門市設在居民密集的街區，而能享有較實惠的租金。

然而，門市密度過高，部分地段短短幾百公尺就有2至3家門市，引發加盟商不滿。另一方面，蜜雪冰城時常折扣與促銷，侵蝕加盟商利潤招致反彈。這些都讓市場出現質疑聲，對品牌能否長期獲利及長久經營留下問號。（編輯：唐聲揚）1140304

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