韓國空軍證實誤投8枚炸彈 炸毀7民宅4人重傷

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）韓國京畿道北部抱川市今天上午發生炸彈落入民宅事故，空軍證實戰鬥機在訓練中異常投擲8枚炸彈，造成7所民宅損毀，4人重傷、3人輕傷，詳細原因尚待調查。

韓國軍方表示，韓國空軍、陸軍及駐韓美軍今天在位於抱川市的訓練場進行聯合實彈射擊訓練，韓國空軍派出F-35A、F-15K、KF-16、FA-50等戰鬥機參與，但其中KF-16在上午10時4分左右異常投擲了8枚MK-82炸彈，落在射擊場外。

這次事故造成教會等7所民宅損毀，4人重傷、3人輕傷。但韓國軍方目前就落入民宅炸彈數量、事發原因等等尚未提供詳細資訊。

軍方說明，今天訓練共出動2架KF-16戰機，每架搭載4枚炸彈，皆未正常投擲。空軍已為此成立事故對策委員會，調查事故經過及造成的損失狀況。

MK-82炸彈一般用於破壞建築或橋梁，一枚炸彈波及半徑約相當於一座足球場，是MK系列最常被使用的種類。

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韓聯社報導，炸彈異常投擲的問題可能出在地面人員指示、操縱者的作業過程、機體電腦性能、炸彈裝載狀態等，目前尚未能確定具體原因。

韓國軍方對炸彈異常投擲導致一般民眾受害表達歉意，表示將積極提供損害賠償等一切必要措施。（編輯：唐佩君）1140306

遭炸毀的教堂屋頂瓦礫殘破不堪。（路透社）