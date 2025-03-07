加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影／台中火力發電廠新建工程工地火警 警消搶救
首頁 / 國際

澳洲17歲少年攜槍偷登機 被控危及飛安

2025/3/7 10:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲警方表示，一名17歲少年今天因攜帶獵槍和彈藥試圖偷偷登機，被控「危及」一架商業航班的安全。

法新社報導，維多利亞州（Victoria）警方表示，這名17歲少年昨天下午試圖在墨爾本（Melbourne）附近，偷偷登上捷星航空（Jetstar）班機，但被乘客聯手制伏，將他壓倒在機上地板。

警方說，他從阿佛朗機場（Avalon airport）周圍安全圍欄上的一個洞口爬進去。這座機場位於墨爾本市西南方約60公里處。

警方在聲明中表示，這名少年今天被控犯下「危害飛機安全」、「非法控制飛機」、持有槍枝及「炸彈惡作劇」行為。

這架預定飛往雪梨的航班上約有160名乘客，無人受傷。這名少年已遭警方拘留。

警官瑞德（Michael Reid）昨晚告訴媒體：「他潛近飛機，爬上了飛機前面的階梯。」

google news透過 Google News追蹤中央社

瑞德還說：「當時乘客發現這名男子攜帶槍枝，然後至少有3名乘客將他制伏。」

瑞德表示，警方已與反恐調查人員聯繫，但現在還無法確定少年的犯罪動機。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140307

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：