川普拿刀比喻砍人準度 馬斯克要議員別怪他裁員

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普政府在顧問馬斯克監督下大規模裁員，招致愈來愈多批評，川普今天回應時拿兩種刀比喻下手準度，稱應該謹慎精準。馬斯克告訴共和黨議員，政府砍人不應怪罪他。

綜合法新社和美聯社報導，共和黨籍的川普今天召開內閣會議後在社群媒體上發文，稱他已指示各部會首長與政府效率部（DOGE）合作，但要「非常精準地」決定哪些員工留下或離開，「我們是說『手術刀』而不是『斧頭』」。

馬斯克（Elon Musk）掌舵的政府效率部致力推動削減聯邦政府人力和開支，川普上述訊息意味他首度出面約束原本賦予馬斯克的權力。

不過川普之後被媒體問到政府效率部和馬斯克是否步調太快時，他說：「不，我認為他們表現很棒。」

他也告訴記者：「我不想看到很多優秀人才被裁掉。」

川普表示，各部會首長將帶頭行動，但馬斯克可能推得更用力，「如果他們會砍，那更好。但如果他們不砍，馬斯克就會來砍」。

馬斯克並非政府效率部正式的首長，但這位科技大亨仍對部內運作下指導棋，而且日前還參加川普重返白宮後的首場內閣會議。

然而政府效率部的削減成本行動面臨多方愈來愈大阻力，包括法院的判決以及來自國會議員的一些壓力。

川普發文說：「政府效率部取得驚人成果，而現在我們的內閣已到位，我已指示各部長和領導層與政府效率部合作推動削減成本措施及人力。」

他還說：「當各部長深入了解各部門同仁，他們就可以非常精準決定誰將留下，以及誰將離職。」

川普證實美國媒體報導所言，他今天親自召開內閣會議，讓閣員知道他們才是各部門的負責人，而不是馬斯克。

根據政治新聞網站Politico報導，馬斯克也在場，而川普告訴他的團隊，馬斯克有權建議解僱和削減開支，但無權執行。

川普說：「將人員減至應有的程度非常重要，但保留最優秀、最有生產力的人才也很重要。」川普也提到，馬斯克和閣員之後每兩週會開一次會議，以推動成本削減目標。

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馬斯克近日持續告訴共和黨籍國會議員，在推動政府瘦身的過程中，數以千計聯邦職員被解僱，這一切不應歸咎於他。

他在本週的私下談話中表示，這是交由各個聯邦機關決定。（譯者：盧映孜/核稿：曹宇帆）1140307