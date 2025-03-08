加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸找人毆打司機案 嫌犯「小阿俊」涉教唆傷害羈押禁見
首頁 / 國際
2026世足賽
新聞專題
2026世足賽1/11
首頁 / 國際

美加墨合辦世足賽卻打貿易戰 川普：比賽更刺激

2025/3/8 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國、加拿大和墨西哥合辦2026年世界盃足球賽，美國總統川普今天宣布成立協助籌辦賽事的白宮工作小組，並說美加墨之間的經貿緊張關係不影響賽事，反而會讓比賽更刺激。

法新社報導，美國與2026年世足賽（2026 World Cup）共同主辦國因經貿議題槓上，引發可能不利於賽事的揣測，川普（Donald Trump）和國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）在橢圓形辦公室受訪時予以駁斥。

被問到美加墨之間的緊張關係是否可能影響賽事時，川普答覆：「喔，我認為這會讓比賽更刺激。」

他簽署行政命令正式成立由他主持的2026年世足賽工作小組後表示：「緊張是好事…將讓比賽更有看頭。」

川普說，工作小組將協助籌劃這項「歷來最大規模運動賽事」，並說：「我們將在白宮成立一個非常重要的工作小組，專門負責2026年世足賽，大家都知道這是一場盛事。」

google news透過 Google News追蹤中央社

同時，英凡提諾表示，2026年世足賽和今夏在美國點燃戰火的FIFA世界球會盃（FIFA Club World Cup）將創造20萬個就業機會與400億美元（約新台幣1.3兆元）的經濟效益。

他還說，明年世界盃的規模擴大至48支球隊參賽，相當於一個月之內每天打3場「超級盃」（Super Bowl），即職業美式足球聯盟NFL年度冠軍戰。（譯者：曹宇帆/核稿：曾依璇）1140308

#世界盃足球賽
#英凡提諾
#世足賽
#世界盃
#白宮
#川普關稅
世足賽
FIFA將研究2030世足賽擴大至64隊 慶祝賽事100週年2034世界盃足球賽由沙烏地阿拉伯主辦 人權組織譴責
2026世足賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
世界盃資格賽中國1比2敗給沙烏地 多1人踢球還被逆轉
197
更多編輯台推薦新聞：