美加墨合辦世足賽卻打貿易戰 川普：比賽更刺激

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國、加拿大和墨西哥合辦2026年世界盃足球賽，美國總統川普今天宣布成立協助籌辦賽事的白宮工作小組，並說美加墨之間的經貿緊張關係不影響賽事，反而會讓比賽更刺激。

法新社報導，美國與2026年世足賽（2026 World Cup）共同主辦國因經貿議題槓上，引發可能不利於賽事的揣測，川普（Donald Trump）和國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）在橢圓形辦公室受訪時予以駁斥。

被問到美加墨之間的緊張關係是否可能影響賽事時，川普答覆：「喔，我認為這會讓比賽更刺激。」

他簽署行政命令正式成立由他主持的2026年世足賽工作小組後表示：「緊張是好事…將讓比賽更有看頭。」

川普說，工作小組將協助籌劃這項「歷來最大規模運動賽事」，並說：「我們將在白宮成立一個非常重要的工作小組，專門負責2026年世足賽，大家都知道這是一場盛事。」

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同時，英凡提諾表示，2026年世足賽和今夏在美國點燃戰火的FIFA世界球會盃（FIFA Club World Cup）將創造20萬個就業機會與400億美元（約新台幣1.3兆元）的經濟效益。

他還說，明年世界盃的規模擴大至48支球隊參賽，相當於一個月之內每天打3場「超級盃」（Super Bowl），即職業美式足球聯盟NFL年度冠軍戰。（譯者：曹宇帆/核稿：曾依璇）1140308