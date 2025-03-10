美兩棲艦艇數量不足 盼2027年中國準備好犯台前解決

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美軍兩棲艦艇因維修延誤等問題面臨嚴重短缺。陸戰隊司令史密斯指出，這將影響全球作戰部署。為應對中國國家主席習近平預計2027年做好武力犯台的準備，美國海軍希望在這個時間點之前解決問題。

史密斯（Eric Smith）接受美國之音（VOA）專訪時表示，兩棲艦艇對陸戰隊至關重要，需要1艘大甲板兩棲艦艇和2艘小型艦艇，才能組成1個用於運送快速反應部隊的「兩棲戰備船團暨陸戰隊遠征單位」（ARG/MEU）。

兩棲艦艇是陸戰隊遠征單位（MEU）作戰時將裝備和部隊從海上運輸到岸上的唯一艦艇。一旦部署ARG/MEU，他們便會成為美軍的「瑞士刀」，具備多種功能與韌性，能執行各種任務，包括提供F-35戰機的打擊力量，到撤離非戰鬥人員和救災任務等。

史密斯表示，美軍需要隨時在海外部署3個這樣的支隊。在被稱為3.0的計畫中，1個支隊將部署在美國東岸、另1個支隊在美國西岸，還有1個支隊在日本。然而，他告訴美國之音，目前的兩棲艦艇數量無法達到這項要求。

美國國會稽核處（GAO）負責海軍造船計畫的歐克里（Shelby Oakley）指出，美國忙於中東的2場戰爭之際，兩棲艦艇因維修延宕面臨失修狀態。根據去年12月發布的國會稽核處報告，現有的32艘兩棲艦艇中，多達半數狀況不佳。

其中，「托土加號」（USS Tortuga）已經10多年未出航，還有15艘艦艇無法撐到40年服役期。歐克里告訴VOA：「你們讓這些船隻擱淺，又不去照顧它們。這相當於你開車從不保養，卻期望它能用15年…關鍵系統沒有按預期方式運行。」

美國海軍作戰部代理部長基爾比（Jim Kilby）上月接受VOA採訪時表示：「我們正努力讓這支老化的部隊做好準備」，但他也坦言，「當我剛加入海軍時，我們有近600艘艦艇，現在只剩下當時的一半，卻仍在執行同樣的任務」。

基爾比表示，按時完成維修的艦艇數量雖然已經翻倍，但50%的維修完成率仍然不夠。然而，他也不確定海軍計劃何時將兩棲艦隊的妥善率從50%提高到80%，但對基爾比來說，這個需求相當迫切，因為現已開始出現「覆蓋範圍缺口」。

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史密斯預估，解決這個問題至少需要10年時間，如果未來美國與中國發生衝突，狀況還可能惡化。他說 :「派出ARG/MEU的關鍵就是要防止衝突。」

基爾比指出，海軍希望在2027年之前解決這個問題。傳言中國國家主席習近平指示解放軍在2027年做好武力犯台的準備。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1140310