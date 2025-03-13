蘇利文談台灣議題 稱一中政策存在內部矛盾但有效

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國前國安顧問蘇利文今天說，美國可在追求自身利益的同時，尋求更大的全球共同利益，外交政策不必是零和。他談到台灣議題時說，一個中國政策存在內部矛盾，但卻有效。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國前總統拜登的首席外交政策顧問蘇利文（Jake Sullivan）在卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）主辦的網路研討會上發表談話時說，總統川普奉行的「減法政策」讓美國遠離與歐洲的跨大西洋聯盟，同時與加拿大等鄰國疏遠，令他感到震驚。

蘇利文說，開明的自利（enlightened self-interest）概念，也就是利他即利己，是典型的美國理念，而「正和」觀點應該成為美國外交政策的核心。

但他說：「這與現任總統的做事方式完全相反，即完全的零和思維。也就是『如果有人獲得利益，我們將有損失』。」

他說，在川普第2個任期展開的頭幾週，全球看到的情況「令人極為擔憂」，「箭頭似乎指向錯誤方向」。

他說，美國不需要壓垮包括盟友等其他國家來獲得勝利。他強調，有盟友和夥伴站在自己這邊，可以成為美國的力量倍增器。

川普責怪歷任美國總統讓「我們的經濟失去一大部分」。他說，多年來，歐洲聯盟（EU）一直「非常惡劣」地對待美國，但說「現在輪到我們了，我們也有這個機會」，他指的是即將實施的對等關稅。

談到對中政策，尤其是關於如何處理台灣議題時，蘇利文表示，必須採取嚇阻與外交的雙重政策。他說，華府應該與日本、韓國、菲律賓與澳洲等盟友合作，確保美國軍隊在印度－太平洋地區的部署，能產生可信的嚇阻力。

但他說，華府也應該向中國表明，「一個中國」政策沒有改變，美國支持維護台灣海峽和平與穩定，並反對任何一方單方面改變現狀。

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蘇利文說，一個中國政策「有點詭異」，存在「各種內部矛盾」。

「但這個政策有效。數十年來，這個政策維護了和平，如果我們繼續專注於嚇阻與外交並行的雙重政策，這能持續維持和平。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140313