斯洛伐克女遊客長灘島遇害 菲警方：個別事件
2025/3/16 13:55
（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）一名斯洛伐克籍女性遊客日前在菲律賓觀光勝地長灘島（Boracay）遇害。當地警方今天說這是個別事件，長灘島依然安全。
一名23歲斯洛伐克籍女性遊客1日抵達長灘島參加友人婚禮，原訂11日離開菲律賓。但10日時已經失聯，12日被人發現陳屍在一座廢棄教堂，腹部有刀傷。
長灘島是菲律賓知名觀光勝地，事件引起外界關注。
菲律賓當地警察首長萬奇（Jack Wanky）今天接受Teleradyo Serbisyo廣播電台訪問時說，這名女遊客死亡是個別事件，警方正全力偵辦中，長灘島依然安全。
萬奇說，這是長灘島首次有這樣的事件，警方會加裝監視器，避免犯罪事件發生。
他說，這名女遊客可能被搶劫，但驗屍報告也顯示她遭到侵犯。
警方初步調查顯示，這名女遊客性格友善，失蹤前曾被數人搭訕，其中一名嫌疑人已經被捕。
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菲律賓觀光部14日發布聲明，向受害女遊客的家屬表達慰問，並呼籲警方加強長灘島的維護治安措施。
長灘島位於菲律賓中部，以長達4公里的細長「麵粉白沙灘」以及多樣化水上活動、夜生活而馳名。（編輯：張芷瑄）1140316
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