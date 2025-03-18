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川普裁員大刀揮向美國之音 台長憂助長反美論述

2025/3/18 13:39
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）川普政府15日強制美國之音等國營媒體逾千名新聞從業人員停職休假，影響規模之大讓美媒形容為「血腥星期六」。美國之音台長阿布拉莫維茨預測，這樣做恐怕讓美國的對手在海外擁有更大影響力，助長反美宣傳。

繼出手大砍美國全球援助機構及教育部後，川普又發布了行政命令，要求「美國國際媒體署」（U.S. Agency for Global Media）必須終止所有法定之外的活動。

美國國際媒體署旗下的美國之音（VOA）和負責營運馬蒂廣播電視台（Radio y Televisión Martí）的古巴廣播辦公室（Office of Cuba Broadcasting）所有全職員工，總數超過1000人，都受到影響，阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）也是其中之一。

他今天接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）採訪時，形容美國之音對美國來說是「極重要的軟實力工具」，關閉美國之音將是對國家安全的「自我重創」，因美國之音的報導有助打擊中國、俄羅斯和伊朗的假訊息。

「如果美國退出競爭環境並拱手讓給我們的對手，那麼全球民眾聽到的將是他們形塑的敘事，這對美國來說不是好事」。

「他們將聽到反美論述。我們要拿事實來抗衡」。

哥倫比亞廣播公司新聞網指出，美國之音以近50種語言報導美國新聞。美國法律規定，這些廣播不在美國境內播出，但美國之音新聞節目的收視率很高，全球每週約有3.6億觀眾收看。

阿布拉莫維茨說：「我們觸及到可能只接觸宣傳資訊的受眾」。此外，許多美國之音的記者來自獨裁國家。

「整體而言，美國面臨的主要挑戰是這場全球資訊戰，中國和俄羅斯等國家基本上占上風…因此，我真的覺得我們需要一個準確、公正、客觀的組織，並向世界各地的民眾，以他們理解的語言，講述關於美國的真相」。

阿布拉莫維茨也說，年度預算2.7億美元（約新台幣89億元）的美國之音有改革空間，且「不應抵制變革」。

他表示，「我個人並不認為這是浪費納稅人的錢」，但這是否代表預算必須達到2.7億美元，或許可以降到2.4億，或是2億，「我們正處於納稅人期待政府更精簡、更現代化的時代」。

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阿布拉莫維茨訪談間不忘挺自家記者，稱記者並無黨派，如果他們有任何偏見，那也是反對極權主義、暴政及威權主義。

他說，如果關心伊朗、俄羅斯、委內瑞拉及尼加拉瓜的自由及中國是否更加開放，美國之音就是極為重要的工具，有助對抗專制政權，並向這些不存在正確客觀訊息的地方，提供真實資訊，「這點無比重要」。（編輯：張芷瑄）1140318

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