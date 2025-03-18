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以色列空襲加薩增至413死 戰爭恐全面重啟
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希拉蕊為紀錄片訪柏林 指屈服蒲亭將致西方災難

2025/3/18 20:34（3/18 20:41 更新）
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法國駐柏林大使館播放電影「鶴的召喚」（The Cranes Call），映後美國前國務卿希拉蕊（右1）與參與座談的電影工作夥伴合影，從製片、導演與紀錄片中揭露俄軍對烏克蘭婦女施暴罪行的行動者皆為女性，展現女性關懷力量。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月18日
法國駐柏林大使館播放電影「鶴的召喚」（The Cranes Call），映後美國前國務卿希拉蕊（右1）與參與座談的電影工作夥伴合影，從製片、導演與紀錄片中揭露俄軍對烏克蘭婦女施暴罪行的行動者皆為女性，展現女性關懷力量。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月18日
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（中央社記者林尚縈柏林18日專電）美國前國務卿希拉蕊訪柏林，在法國駐柏林大使館參與其製片公司投資製作的紀錄片座談會。她在會中批評當前美俄領導階層，若美國總統川普屈從俄羅斯總統蒲亭的條件、罔顧烏克蘭權益，將是「整個西方的災難」。

法國駐柏林大使館今天晚間迎來一場特殊電影放映活動，與會嘉賓包括以色列前總理歐麥特（Ehud Olmert ）、諾貝爾和平獎得主菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）、俄羅斯異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），以及美國前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

希拉蕊步入會場時，現場原本熱烈的交談聲瞬間安靜，所有人的目光都聚焦在這名美國近代重要女性政治人物身上。

晚間放映的紀錄片「鶴的召喚」（The Cranes Call）由希拉蕊的製片公司Hidden Light Productions製作，紀錄人權律師為戰爭受害者深入烏克蘭戰地、調查蒐集俄軍罪行，告上國際法庭的過程。

希拉蕊在映後座談表示，參與製作這部紀錄片是因為「沒有正義，就不可能有真正的和平」，強調若不追究下令發動戰爭、犯下謀殺罪行的人，侵略行為將不斷重演。

美國總統川普預計本週與蒲亭（Vladimir Putin）電話會談，商討烏俄戰爭停火協議，對此希拉蕊指出，必須搞清楚「建立在正義與問責之上的和平」與「屈從於侵略者的和平」間區別。

她強調，如果「和平」意味姑息侵略、滿足蒲亭的一切要求，那將對烏克蘭人民乃至歐洲及整個西方世界都是一場災難。

針對近日美國之音等媒體人員被川普強制停職休假，希拉蕊說，「從克里姆林宮到白宮，許多領導人正為了自身政治利益操控敘事」，若不挺身捍衛以真相為基礎的世界，民主制度恐將不再被信任。

希拉蕊強調，其製片公司及柏林「電影支持和平基金會」（Cinema for Peace Foundation）等合作夥伴，將繼續致力於講述基於事實的故事，這些故事將藉由電影呈現世界的真實面貌，希望能讓觀眾關注並思考現實的真相。

「鶴的召喚」導演華納（Laura Warner）在映後座談分享，拍攝團隊2022年剛到烏克蘭時，幾乎每個村莊都能看到大規模屠殺、烏克蘭婦女被俄軍凌辱。拍攝時也經常遇到空襲警報，在避難所裡度過了許多夜晚。

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影片主要角色、在當地蒐集俄軍犯罪證據的國際人權律師奈斯塔（Anya Neistat）指出，當前美國政府已暫停對烏克蘭檢察機構的援助，這些機構負責調查超過16萬起戰爭犯罪案件。

奈斯塔說，「寄望與歐盟的合作，能繼續支持調查、追訴戰爭行為」，並透露在2023年10月已向德國聯邦檢察官提交3起戰爭罪案件，目前也正在進行關於俄軍酷刑罪行的大規模訴訟案。（編輯：唐聲揚）1140318

美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）（左2）與女兒雀兒喜共同開設的製片公司製作的紀錄片「鶴的召喚」（The Cranes Call）於法國駐柏林大使館放映，希拉蕊赴現場受到與會者歡迎。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月18日
美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）（左2）與女兒雀兒喜共同開設的製片公司製作的紀錄片「鶴的召喚」（The Cranes Call）於法國駐柏林大使館放映，希拉蕊赴現場受到與會者歡迎。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月18日
「鶴的召喚」（The Cranes Call）好萊塢紀錄片導演華納（右2）與美國前國務卿希拉蕊（右1）出席映後座談。華納於2022到2023年期間與人權調查律師奈斯塔（左2）等人深入烏克蘭戰區村莊，調查俄軍犯罪證據。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月18日
「鶴的召喚」（The Cranes Call）好萊塢紀錄片導演華納（右2）與美國前國務卿希拉蕊（右1）出席映後座談。華納於2022到2023年期間與人權調查律師奈斯塔（左2）等人深入烏克蘭戰區村莊，調查俄軍犯罪證據。中央社記者林尚縈柏林攝 114年3月18日
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