咖啡價格創高未必能獲利 越南出口與內需挑戰多

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）全球咖啡價格去年大漲迄今仍位在高點，但越南咖啡供應商觀察，業者未必能賺更多錢。運費等交易環節的成本波動與不同市場特性都影響獲利能力，品質的升級仍是立足市場關鍵。

極端氣候影響咖啡收成，越南和巴西等全球主要咖啡供應國2024年產量大減，使得價格一飛沖天。以越南生產的咖啡豆來說，去年全年在內需與外銷市場的價格就分別漲了1倍與0.5倍不等。

越南咖啡供應商阮文協（Nguyen Van Hiep）說明，去年1月咖啡豆在越南本地的價格每公斤為6萬越南盾（新台幣約78元），年底漲至13萬越南盾；外銷方面，去年初出口中國每噸2100美元（新台幣約7萬元），年底變成3200美元。

放眼2025年，根據越南官方統計，越南咖啡出口均價今年前2個月年增75.9%。越南工商部進出口局表示，受庫存下降與巴西咖啡豆產量預計持續減少，全球咖啡價格到了3月仍維持在高點。

只是咖啡豆價格創高，卻不保證業者賺飽荷包。阮文協引述越南咖啡協會數據表示，咖啡利潤成長十幾個百分點，但收益不均衡，因為運費也在漲，加上部分客戶認為太貴選擇違約不買，都會影響獲利、甚至虧損。

此外，阮文協觀察，越南農民思維仍停留在「咖啡品質不用高，只要有賺錢就好」，欠缺專業化和規模化的雄心；然而現在很多市場包括台灣與中國等，都希望引進的是達到國際標準的高品質咖啡。

儘管越南是全球第2大咖啡豆生產國，阮文協認為，越南咖啡並未積極在市場上自立品牌，往往都是出口原料，並透過合作夥伴幫忙行銷、開拓市場，這就會削弱越南咖啡對市場的影響力。

回到內需來看，越南作為「咖啡王國」之一，民間對咖啡的接受度卻不如想像。越南媒體VTC News報導，峴港咖啡協會主席鄭德明（Trinh Duc Minh）說，全球人均咖啡消費量每年約5.5公斤，越南是2.2公斤，連一半都不到。

鄭德明表示，就算到了2030年，預計越南人均咖啡消費量每年來到3公斤，相當於年消費30萬噸咖啡，也僅占越南總產量的18%。相較之下，全球最大咖啡生產國巴西，同時是內需比率最高的國家，就達到約30%。

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越南喝咖啡的習慣也和其他國家不太一樣。阮文協表示，越南咖啡文化延續早期的「街邊文化」，價格方面較難提升，而且民眾喜歡喝摻雜糖奶等其他成分的調味咖啡，精品咖啡並非主流。

再者，他觀察，受中國文化影響，越南人主要還是喝茶，都市人口慢慢開始接觸咖啡，農村咖啡消費仍較少。雖然從另一角度來看，意味越南咖啡市場潛力巨大，但要改變市場對咖啡的品味與偏好需要時間。（編輯：唐佩君/陳妍君）1140321