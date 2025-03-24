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日本學童死傷案頻傳 日外相：未要求學校赴中國修學

2025/3/24 20:22
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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本外相岩屋毅今天在參議院外交防衛（國防）委員會上被問及「政府積極推動日本學校去中國進行修學旅行，豈不違逆人民感情」的問題時回答說：「政府並未要求日本的學校到中國進行修學旅行。」

日本產經新聞報導，岩屋毅去年12月25日在北京出席「日中高級別人文交流磋商機制」會議，與中國外交部長王毅達成幾項共識，包括大力推動青少年交流互訪，鼓勵支持兩國間修學旅行，加強互派留學生等。日本外務省官網記載，岩屋與王毅同意促進兩國間的修學旅行。

鑑於中國廣東省深圳、江蘇省蘇州陸續發生日本學童死傷案，日本執政黨自民黨籍的參議員有村治子今天在參議院外交防衛委員會提出質詢問：「在警戒層級提升之際，政府積極推動讓日本學校去中國進行修學旅行，豈不違逆人民感情？」

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岩屋答詢表示，「日本政府並沒要求日本的學校前往中國進行修學旅行，而是對於希望去中國進行修學旅行的學校，政府將盡可能在確保安全方面提供支援」。

岩屋說，駐外使館已向中國的地方政府提出要求協助確保學童安全。他強調：「今後將與中國合作，對於在中國進行修學旅行的學校，將盡力確保師生的安全。」（編輯：高照芬）1140324

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