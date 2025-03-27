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南蘇丹瀕臨內戰 副總統被逮捕

2025/3/27 09:10（3/27 09:27 更新）
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南蘇丹第一副總統馬查爾。（路透社）
南蘇丹第一副總統馬查爾。（路透社）
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（中央社南蘇丹朱巴26日綜合外電報導）南蘇丹第一副總統馬查爾所屬政黨「蘇丹人民解放運動反對派」今天表示，國防部長和國家安全局局長「硬闖」馬查爾官邸並執行逮捕令，黨內正在尋找他的下落。

綜合路透社和法新社報導，「蘇丹人民解放運動反對派」（SPLM-IO）在聲明中譴責此舉是「公然違反憲法和『重振和平協議』（Revitalized Peace Agreement）」。

南蘇丹總統基爾（Salva Kiir）和馬查爾（Riek Machar）是政敵，雙方人馬在2013年至2018年內戰後簽署這項協議。

根據聲明，國防部長和國家安全局局長率領20多輛重型武裝車輛強行闖入馬查爾位在首都朱巴（Juba）的官邸。馬查爾隨扈被迫繳械，馬查爾也被依不明罪名逮捕。這起事件使得這個全世界最新成立的國家多週來的衝突急劇升級。

記者未能立即聯絡上政府發言人尋求置評。

多國政府先前警告，南蘇丹有再次爆發內戰之虞。當地多週來緊張局勢日益升高，起因為政府軍與一支向來親馬查爾部隊的民兵發生衝突。

針對2月底以來在東北部上尼羅省（Upper Nile State）發生的衝突情事，基爾政府拘留馬查爾所屬政黨多名官員，包括石油部長和陸軍副司令，以示回應。

聯合國今天稍早通報在過去24小時，效忠基爾和馬查爾的部隊在朱巴郊外發生衝突。

由於安全局勢惡化，挪威今天宣布暫時關閉駐朱巴大使館。美國兩週前下令非緊急政府人員撤離。

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聯合國駐南蘇丹特派團（UNMISS）表示，據報馬查爾逮捕事件導致南蘇丹陷入危機，呼籲各方「保持克制」。

聯合國駐南蘇丹特派團團長海森姆（Nicholas Haysom）在聲明中說：「這個國家領導層今晚瀕臨再次陷入大規模衝突危機。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1140327

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