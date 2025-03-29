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川普欲關閉美國之音 聯邦法官出手暫擋

2025/3/29 11:15
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國一名聯邦法官今天下令，暫時阻止總統川普政府要關閉政府資助的美國之音（VOA）廣播網計畫。

法新社報導，聯邦地區法官歐特肯（J. Paul Oetken）就美國之音員工和他們的工會及無國界記者組織（Reporters Without Borders）在紐約聯邦法院提起的訴訟發出臨時限制令。

無國界記者組織美國辦事處執行主任韋默斯（Clayton Weimers）指出：「我們很高興法官凍結了政府要解散美國之音的任何進一步行動。」

韋默斯補充表示：「我們呼籲川普政府立即解凍美國之音的資金，並讓所有員工復職，不再拖延。」

川普政府大幅削減聯邦政府預算和人力計畫，本月開始對美國之音和其他美國資助的媒體進行大規模裁員。

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作為全面削減開支行動一環，川普已停止向美國之音的母公司美國國際媒體署（USAGM）撥發國會批准的資金。

其他受影響的媒體還包括成立於冷戰時期、旨在對前蘇聯集團進行廣播的自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty），以及負責向中國、北韓和其他媒體受到限制的亞洲國家提供新聞報導的「自由亞洲電台」（Radio Free Asia）。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140329

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