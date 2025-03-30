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美國蛋荒 印尼雞蛋產能過剩盼出口助美緩解

2025/3/30 16:30（3/30 16:46 更新）
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印尼官員表示，美國面臨蛋荒，目前印尼已訂定每月向美國出口160萬顆雞蛋的目標，正試圖說服美國，印尼雞蛋符合美方標準，努力完成出口協議。圖為雅加達超商內販售雞蛋。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月30日
印尼官員表示，美國面臨蛋荒，目前印尼已訂定每月向美國出口160萬顆雞蛋的目標，正試圖說服美國，印尼雞蛋符合美方標準，努力完成出口協議。圖為雅加達超商內販售雞蛋。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月30日
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（中央社記者李宗憲雅加達30日專電）美國禽流感疫情導致雞蛋供應緊縮，蛋價飆漲。對此，印尼官員表示，印尼雞蛋產能過剩，可向美國出口雞蛋，目前正努力完成出口協議，並確保雞蛋達到美國的食品安全標準。

印尼農業部畜牧業和動物健康局局長阿貢（Agung Suganda）表示，印尼已訂定每月向美國出口160萬顆雞蛋的目標，目前正試圖說服美國，印尼的雞蛋符合美方標準，並指出，現仍努力完成出口協議。

阿貢29日表示，「我們出口的雞蛋必須是高品質且不含沙門氏菌（Salmonella）」，他補充說，「須確保雞蛋中不殘留抗生素，才能符合美國食品藥物管理局（FDA）的食品安全標準」。

羅盤報（Kompas）今天報導，當局估計，今年全國農場的雞蛋產量能達到650萬噸，而國內雞蛋消費約為620萬噸，因此將剩餘約近30萬噸，相當於50億顆雞蛋。

阿貢承諾，若出口協議能夠完成，政府仍會優先考慮國內雞蛋需求，「我們將在不影響國內供應和價格穩定的情況下出口（雞蛋）」。

不過，有業者指出，要出口雞蛋至美國並不容易，因為要達到美方食品安全標準有一定難度。

印尼家禽養殖者協會（GPPU）主席達瓦米（Achmad Dawami）相當期待能出口雞蛋至美國，但他坦承，向美國出口雞蛋並不容易，原因是美方對食品安全要求嚴苛。

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他說：「（出口雞蛋至美國）當然有機會，但說的比做的容易，因我們必須先滿足各種條件。」

目前印尼已向新加坡和阿拉伯聯合大公國出口雞蛋。（編輯：田瑞華）1140330

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