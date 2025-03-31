李逸洋：美國調整軍事戰略 為台海安全注入強心劑

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（中央社記者戴雅真東京31日專電）美日防長在東京會談，關注台灣議題並強調對中共的嚇阻力；美國國防部也透露，重新調整軍事戰略，把防止中國入侵台灣列為唯一優先考量。駐日代表李逸洋認為，美國新戰略為台海安全注入強心劑，這與台積電對美國投資1000億美元有關。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與日本防衛大臣中谷元昨天在日本舉行會談，兩人認為要留意包含台灣周邊情勢在內的共軍動向，強調台灣海峽和平穩定的重要性。此外，美日也將強化國防合作。

李逸洋接受中央社記者訪問指出，美軍在中國沿海部署可搭載先進F-35B匿蹤戰機的兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）等，3艘軍艦及海軍、陸戰隊等共5000人，具備進行空中和海上聯合行動的能力。此外，在印度太平洋區域部署可搭載20架F-35B戰機、性能超過中國航艦的輕型航空母艦「閃電航母」（Lightning Carrier）。美國把重心擺在印太區域，其中最重要的就是台灣海峽。美國重新調整軍事戰略與部署，現在公諸於世。

李逸洋表示，美軍重新調整軍事戰略，把台灣恐被中國入侵視為唯一優先考量情境，高於世界其他潛在危險地區，重新調整美軍部署並做好準備。他認為，這與台積電宣布投資美國1000億美元，重振美國高階半導體的製造應該有關連，台積電這項投資是美國史上規模最大的單項外國直接投資案。

他表示，現在世界7大科技公司都在美國手裡，美國依然是全世界最強大的科技國家，但是唯獨在半導體先進晶片的製造工程上稍微弱了一點，假如不改善的話，美國在與中國競爭時將處於不利的地位。半導體先進晶片已提升到國家戰略層次，美國為了要繼續擁有強國的地位，一定要掌握半導體先進製程，要有台積電協助。

對於有人擔憂台積電去美國投資，台灣的「護國神山」、「矽盾」會弱化，李逸洋認為「絕對不會」，因為台積電的研發中心有8000名工程師，龐大的研發中心掌握在台灣，更先進的製程核心技術全留在台灣，未來台積電就是以台灣為基礎，支援美國的半導體工廠。

他進一步表示，台積電未來在美國設的3座晶圓廠，2座先進封裝工廠和研究中心，並不是6、7年後這些工廠建設完成後一切就結束；關鍵的是牽涉到未來美國廠20、30年高階製程與先進封裝的繼續穩定營運與否，那就需要台積電不斷地支援，所以美國絕不容許中國攻打台灣。

李逸洋強調：「保護台積電、保護台灣成為美國現在最優先的利益考量，因此美國調整軍事戰略，把台灣恐被中國入侵視為戰略唯一優先考量，台灣防衛已與美國本土的防衛達同等級。」

他說：「中國一旦攻打台灣，台積電受損的話，美國的先進半導體製程技術無以為繼，進一步美國經濟命脈將會重創。台灣、美國、日本在半導體上連結，在安全保障上也要連結，因此維護台灣海峽、東亞、印太區域的安全與和平就非常重要。美國把防止中國入侵台灣列為軍事戰略最優先考量，已經為台灣海峽的安全注入強心劑。」

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李逸洋呼籲大家要對台積電、對台灣有信心，台積電對美國史上單筆最大的投資，事實上是帶來台灣國家安全更大的保障。

他指出，台積電在日本已有2座工廠，日本的半導體設備全球市占率30%、半導體材料全球市占率50%，所以台美日半導體合作就經濟價值、技術開發而言，3國同蒙其利。更重要的是，就經濟安全保障、國家戰略支援，3國是關係最緊密的合作夥伴。（編輯：唐聲揚）1140331

美日防長30日在東京會談，關注台灣議題並強調要強化對中共的嚇阻力。圖為日本防長中谷元。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月31日