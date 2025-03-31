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印尼迎開齋節總統府開放參觀 消費減少現經濟隱憂

2025/3/31 22:39（3/31 23:01 更新）
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印尼穆斯林開心迎接開齋節，有民眾赴伊斯蒂柯拉清真寺禱告後，與家人朋友一同合影。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月31日
印尼穆斯林開心迎接開齋節，有民眾赴伊斯蒂柯拉清真寺禱告後，與家人朋友一同合影。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月31日
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（中央社記者李宗憲雅加達31日專電）印尼今天迎來開齋節，許多人到清真寺禱告或攜家帶眷出遊。位於雅加達的總統府則舉辦「開放日」供民眾參觀，全國各地充滿節慶氛圍。但今年返鄉人次和開齋節前的消費支出下降，分析指出，印尼經濟面臨挑戰。

印尼今天慶祝開齋節，總統府獨立宮舉辦「開放日」供民眾入內參觀，許多人一大早就在總統府前排隊，隊伍綿延數百公尺。

排隊約1個多小時才順利進入總統府的民眾麗莎（Lisa）表示，她帶著從棉蘭市（Medan）來的父母一同參觀總統府，但因人數過多，無法進到獨立宮參觀。她說：「離開總統府時，工作人員發送節慶福袋，裡面裝有餅乾、咖啡和泡麵。」

這是印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月上任後，首次舉辦總統府「開放日」，普拉伯沃今天還邀請前正副總統、部會首長、各國大使和宗教人士參加。

普拉伯沃今天一早也在兒子迪迪特（Didit Prabowo）的陪同下，到伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）與民眾一同祈禱。

印尼各個城市今天充滿節慶氛圍，但官方數據顯示，今年返鄉人次及開齋節前夕的消費支出，皆呈下降趨勢。對此，學者指出，這顯示民眾對經濟缺乏信心，也為今年的開齋節蒙上一層陰影。

在雅加達街頭販售冰棒的西朗（Sirang），40年多前從中爪哇梭羅市（Solo）搬到首都，往年都會返鄉過年，但今年，他決定留在雅加達賣冰棒賺錢。

66歲的西朗告訴中央社，「生意愈來愈難做，今年的收入比去年少，所以不回去（家鄉）了」。

家鄉在蘇門答臘島楠榜省（Lampung）的年輕人菲迪（Ferdi）也選擇不返鄉，他說，任職的餐廳僅放2天假，加上他想存錢，因此決定不回家。

菲迪說：「因為假期很少，我不可能返鄉，而且若從（返鄉）成本的角度來看，也不值得。」

印尼開齋節假期從今天起至4月7日。據交通部預測，今年開齋節返鄉人次為1億4648萬，與去年預測的1億9360萬相比，減少24%。去年共有2億4200萬人次返鄉。

另外，印尼工商總會（KADIN）預測，開齋節期間的資金流通將達到131.97兆印尼盾（約新台幣2636億元），低於去年的157.3兆印尼盾，顯示民眾消費支出比去年減少。

印尼智庫「2045實驗室」（LAB 45）研究員雷漢（Reyhan Noor）表示，返鄉人潮減少，代表人們希望把返鄉費用存下來，顯見民眾對國家未來的經濟感到不樂觀。

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雷漢向中央社表示，印尼民眾通常會在開齋節前夕增加消費，像是購買衣物或贈送他人的禮物，但今年各項預測顯示，消費支出減少，相當不尋常。

加札馬達大學（UGM）經濟學者尤迪斯塔拉（Yudistira Hendra Permana）則將消費支出下降歸因於購買力減弱，並解釋這是由於長期通貨緊縮、貨幣貶值、金價飆升及股市低迷所致。（編輯：田瑞華）1140331

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印尼總統府舉行「開放日」供民眾入內參觀，許多人一大早就在總統府前排隊，隊伍綿延數百公尺。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月31日
印尼總統府舉行「開放日」供民眾入內參觀，許多人一大早就在總統府前排隊，隊伍綿延數百公尺。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月31日
印尼總統府舉行「開放日」，民眾入內參觀後，可獲得裝有零食與咖啡的福袋。圖為參觀完總統府的民眾。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月31日
印尼總統府舉行「開放日」，民眾入內參觀後，可獲得裝有零食與咖啡的福袋。圖為參觀完總統府的民眾。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月31日
在雅加達街頭販售冰棒的西朗往年開齋節假期都會返鄉過年，但今年因經濟因素決定不返鄉，留在雅加達賣冰棒賺錢。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月31日
在雅加達街頭販售冰棒的西朗往年開齋節假期都會返鄉過年，但今年因經濟因素決定不返鄉，留在雅加達賣冰棒賺錢。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年3月31日
印尼總統普拉伯沃（右2）開齋節到伊斯蒂柯拉清真寺與民眾一同祈禱，受到許多民眾歡迎。（普拉伯沃媒體團隊提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 114年3月31日
印尼總統普拉伯沃（右2）開齋節到伊斯蒂柯拉清真寺與民眾一同祈禱，受到許多民眾歡迎。（普拉伯沃媒體團隊提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 114年3月31日
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