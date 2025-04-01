加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美晶圓廠格羅方德洽談合併可能性 聯電：無合併案進行
首頁 / 國際

韓媒：因應潛在台海衝突 駐韓美軍擬改對抗北京

2025/4/1 11:17（4/1 11:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為駐韓美軍與南韓軍隊舉行聯合軍演。（圖取自駐韓美軍網頁usfk.mil）
圖為駐韓美軍與南韓軍隊舉行聯合軍演。（圖取自駐韓美軍網頁usfk.mil）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓媒引述分析人士說法報導，南韓預計將面臨美國政府施壓，要求允許在台海發生衝突時調派駐韓美軍。日前有份據稱是美國國防部的秘密備忘錄將「嚇阻中國奪取台灣」列為重點。

「韓國時報」（The Korea Times）報導說，這個具爭議的構想將把2萬8500名駐韓美軍的主要任務，從嚇阻北韓威脅轉向對抗中國，這是美國總統川普政府外交政策的關鍵要素。對南韓來說，這可能造成安全真空，並使其與北京的關係變得複雜。

根據「華盛頓郵報」報導，美國國防部的內部文件「暫時國防戰略指導」（Interim National Defense Strategic Guidance）指出，五角大廈將優先著重嚇阻中國奪取台灣以及強化本土防衛，即便可能要承擔在歐洲和其他地區的風險。

這份秘密文件據稱是由美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署，並於3月發送給國防部內部人員。

這份文件直指中國是美國國防部唯一的步步進逼威脅，而阻止中國奪取台灣成為既成事實，同時保衛美國本土，將是美國國防部唯一步步緊逼的情勢。文件進一步指出，五角大廈將向歐洲、中東和東亞盟國施壓，要求承擔更多責任，以嚇阻來自俄羅斯、北韓和伊朗的威脅。

南韓軍事專家表示，這份文件顯示川普政府準備要求南韓承擔更多安全責任，也可能推動駐韓美軍的任務轉向朝鮮半島以外擴展。

韓國軍事研究所（Korea Institute for Military Affairs）分析人士金烈洙（Kim Yeoul-soo）表示：「美國政府先前就提過將駐韓美軍的角色轉為對抗中國的想法，在川普領導下，這類要求可能會變得更公開、更大膽。他將強調駐韓美軍的戰略靈活性，並尋求擴大任務範圍，以嚇阻中國的侵略行動。」

金烈洙認為，長遠來看，川普政府可能推動南韓獨立應對來自北韓的常規軍事威脅，而美國只在面臨核子威脅的情況下才會介入。

報導指出，駐韓美軍戰略靈活性的概念將支持這類轉變，目的是將美國駐外部隊的核心使命從保衛地主國，轉變為快速部署到美國面臨衝突的全球其他地區。

金烈洙說：「從川普的角度來看，永久駐軍不符合美國利益。對南韓來說，最好的選項是大幅強化防禦能力，為沒有美軍參與的兩韓正規戰爭做好準備。」

研究北韓事務的南韓梨花女子大學教授朴元坤（Park Won-Gon）表示，他對五角大廈將重點轉向嚇阻中國並不意外，因為獲川普提名擔任國防部次長的柯伯吉（Elbridge Colby）早已公開談論這類構想。

他說：「柯伯吉曾多次表示，韓美同盟應該升級，以反映更大的地緣政治環境，甚至還說，駐韓美軍應該進行重組，以應對中國威脅。」

google news透過 Google News追蹤中央社

朴元坤認為，鑒於柯伯吉曾說北京可能會在2027年對台灣採取行動，在此之前，美國可能尋求調整駐韓美軍角色，並為駐韓美軍涉及潛在的台海衝突做好準備。

南韓國防部則重申，駐韓美軍的主要角色仍是維持朝鮮半島的和平與穩定。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140401

延伸閱讀
美日韓外長首會晤 反武力改變台海現狀、挺台國際參與美防長：日本是抗衡中國不可或缺夥伴 協助在台海等地建立嚇阻力量盧比歐：川普政策是台灣現狀不應被武力改變前美軍司令：若印太影響力是美核心利益 台灣是基石川普上任後美韓外長首通話 美聲明未提及北韓受矚
川普
川普：就終結俄烏戰爭協議 相信蒲亭將履行其部分台積電領漲類股齊揚 台股盤中大漲逾450點
柯伯吉
英國史家：川普對中模糊戰略 鷹或鴿派勝出仍需觀察洛時：川普交易式外交 正重塑美中台關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：