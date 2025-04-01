韓媒：因應潛在台海衝突 駐韓美軍擬改對抗北京

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓媒引述分析人士說法報導，南韓預計將面臨美國政府施壓，要求允許在台海發生衝突時調派駐韓美軍。日前有份據稱是美國國防部的秘密備忘錄將「嚇阻中國奪取台灣」列為重點。

「韓國時報」（The Korea Times）報導說，這個具爭議的構想將把2萬8500名駐韓美軍的主要任務，從嚇阻北韓威脅轉向對抗中國，這是美國總統川普政府外交政策的關鍵要素。對南韓來說，這可能造成安全真空，並使其與北京的關係變得複雜。

根據「華盛頓郵報」報導，美國國防部的內部文件「暫時國防戰略指導」（Interim National Defense Strategic Guidance）指出，五角大廈將優先著重嚇阻中國奪取台灣以及強化本土防衛，即便可能要承擔在歐洲和其他地區的風險。

這份秘密文件據稱是由美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）簽署，並於3月發送給國防部內部人員。

這份文件直指中國是美國國防部唯一的步步進逼威脅，而阻止中國奪取台灣成為既成事實，同時保衛美國本土，將是美國國防部唯一步步緊逼的情勢。文件進一步指出，五角大廈將向歐洲、中東和東亞盟國施壓，要求承擔更多責任，以嚇阻來自俄羅斯、北韓和伊朗的威脅。

南韓軍事專家表示，這份文件顯示川普政府準備要求南韓承擔更多安全責任，也可能推動駐韓美軍的任務轉向朝鮮半島以外擴展。

韓國軍事研究所（Korea Institute for Military Affairs）分析人士金烈洙（Kim Yeoul-soo）表示：「美國政府先前就提過將駐韓美軍的角色轉為對抗中國的想法，在川普領導下，這類要求可能會變得更公開、更大膽。他將強調駐韓美軍的戰略靈活性，並尋求擴大任務範圍，以嚇阻中國的侵略行動。」

金烈洙認為，長遠來看，川普政府可能推動南韓獨立應對來自北韓的常規軍事威脅，而美國只在面臨核子威脅的情況下才會介入。

報導指出，駐韓美軍戰略靈活性的概念將支持這類轉變，目的是將美國駐外部隊的核心使命從保衛地主國，轉變為快速部署到美國面臨衝突的全球其他地區。

金烈洙說：「從川普的角度來看，永久駐軍不符合美國利益。對南韓來說，最好的選項是大幅強化防禦能力，為沒有美軍參與的兩韓正規戰爭做好準備。」

研究北韓事務的南韓梨花女子大學教授朴元坤（Park Won-Gon）表示，他對五角大廈將重點轉向嚇阻中國並不意外，因為獲川普提名擔任國防部次長的柯伯吉（Elbridge Colby）早已公開談論這類構想。

他說：「柯伯吉曾多次表示，韓美同盟應該升級，以反映更大的地緣政治環境，甚至還說，駐韓美軍應該進行重組，以應對中國威脅。」

透過 Google News 追蹤中央社

朴元坤認為，鑒於柯伯吉曾說北京可能會在2027年對台灣採取行動，在此之前，美國可能尋求調整駐韓美軍角色，並為駐韓美軍涉及潛在的台海衝突做好準備。

南韓國防部則重申，駐韓美軍的主要角色仍是維持朝鮮半島的和平與穩定。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140401