伊朗情勢緊張美調戰機赴中東 傳含B-2戰略轟炸機

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國五角大廈今天表示，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已向中東派遣更多戰機以強化當地軍事能力。美國目前已對葉門進行兩週多的轟炸，與伊朗的緊張局勢也不斷升高。

路透社報導，五角大廈的簡短聲明並未具體說明部署哪些飛機，也未具體說明部署地點。

然而，據不願透露姓名的美國官員指出，過去一週左右，多達6架B-2轟炸機已移動至印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）上的美英軍事基地。

專家表示，這使得擁有匿蹤技術並能攜帶美國最重炸彈與核武的B-2轟炸機，已處於在中東展開行動的理想位置。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）在聲明中說：「如果伊朗或其代理人威脅當地美國人員與利益，美國將採取果斷行動保衛我們的人民。」

美國戰略司令部（Strategic Command）拒絕透露有多少架B-2轟炸機抵達狄耶戈加西亞島，並指出不會對涉及B-2的演習或行動發表評論。

雖然B-2曾被用來攻擊葉門什葉派激進團體「青年運動」（Houthis）埋藏在地底的目標，但大多數專家表示，在葉門使用匿蹤轟炸機有些大題小作，目標埋藏得也並沒有那麼深。

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B-2可攜帶美國最強大、重達3萬磅的GBU-57巨型鑽地彈。專家表示這種武器可以用來打擊伊朗核武設施。

美國空軍目前僅有20架B-2轟炸機，因此通常很少使用。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140402