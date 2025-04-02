美國將宣布對等關稅 大馬估半導體出口衝擊影響不大

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（中央社記者黃自強吉隆坡2日專電）美國總統川普將宣布課徵對等關稅，馬來西亞是否受影響或波及仍待觀察。大馬投資貿易官員評估，大馬與美國貿易相互依存，美國制裁與各式禁令對大馬半導體出口造成的負面影響可能性不大。

投資、貿易和工業部數據顯示，美國是馬來西亞第3大貿易夥伴，兩國於2024年貿易總額達馬幣3249億令吉（約新台幣2兆2547億元），美國占馬來西亞貿易總額11.3%。美國有逾600家企業在大馬投資。

馬來西亞對美國主要出口領域包括電氣與電子、橡膠、傢俱與光學與科學設備行業。投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）在美國宣布對等關稅前認為，大馬與美國政府曾簽半導體供應鏈合作備忘錄，會利用這項途徑確保與美國貿易，繼續發展半導體產業貿易。

大馬媒體報導，大馬採取各項積極措施，維持及加強與美國的雙邊貿易和投資關係，以確保不受美中貿易戰或制裁波及。

大馬央行總裁阿都拉昔（Shaik Abdul Rasheed）強調，美國發起新貿易戰，馬來西亞難免受到波及，但會以多元化的經濟結構與出口模式，緩解受到外圍衝擊影響，但大馬的經濟仍具韌性。

一名大馬業界人士以半導體產業分析說，馬來西亞受到的波及影響尚難評估，但大馬目前積極尋求成為全球晶片供應鏈的重要一環，也吸引外國公司投資，如今風險雖然日益加劇，但中立的避風港是大馬的長期自我定位，如今檳城已扮半導體封裝測試要角，雪蘭莪州更發展人工智慧與IC設計能領域，會撐過川普2.0的陣痛期。

根據大華銀行（UOB）研究報告，美國的關稅政策形成全球貿易緊張局勢，但大馬長期秉持中立的貿易政策，即使再到制裁或受波及，預料不會採取反制的報復措施。

另外，大馬興業投資銀行旗下的機構興業研究（RHB Research）3月下旬曾以如橡膠手套產業為例，說明如美國施行新貿易政策，影響後果遠超乎預期，雖有可能影響手套產業發展，但恐波及依賴這些產品的美國醫療保健產業。

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興業研究，如果美國最終決定對大馬加徵關稅，最高進口關稅門檻將是50%，任何超過50%的關稅會使馬來西亞手套的課稅後平均銷售價格（ASP）比中國手套更昂貴，這可能對本地的手套業者造成不利影響。

研究指出，中國在美國面臨貿易限制，已將重心轉向非美國市場，這也預計對馬來西亞業者的獲利形成壓力。」（編輯：陳承功）1140402