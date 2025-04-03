越南遭課46%對等關稅 盼擴大購買美產品抵銷衝擊

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（中央社永珍3日電）美國總統川普宣布對越南實施46%對等關稅。專家表示，木材、紡織製鞋及電子產品被鎖定，將對越南帶來影響。越方透過承諾擴大購買美國產品、向川普及其重要幕僚輸送利益與多元化出口市場，盼抵銷關稅衝擊。

越南官方統計顯示，越南2024年對美國出口1125億美元（約新台幣3兆7000億元）、自美國進口105億美元。由於對等反制措施有限，越南轉而透過與美協商並為川普集團及川普重要幕僚馬斯克（Elon Musk）在越投資「創造便利」，希望換來關稅豁免。

越共總書記蘇林（To Lam）3月31日當面向美國駐越南大使納柏（Marc Knapper）承諾，越南正積極解決「美方關切事項」，鼓勵進口美國具優勢的產品，特別是農產品、液化天然氣（LNG）及高科技產品等。

越南工商部長阮鴻延（Nguyen Hong Dien）3月中旬在華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會面時，越南和美國企業簽署了今年起開始兌現、總價值達900億美元的經貿協議，同時保證加強購買美國商品。

除了透過「買買買」達成美方冀望的「貿易和諧」，越南還將允許馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）在越南試行「星鏈」（Starlink）衛星網路服務。越方官員透露，相關手續及基礎設施已正在完善當中。

此外，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）18日在河內會見川普集團越南專案總經理鮑曼（Charles Bowman）時指出，越南將確保川普集團在越南的飯店、高爾夫球場開發案及早推進。這項計畫案傳出將於5月啟動。

其中，電子產品是越南對美最重要的出口商品，越南投資發展銀行（BIDV）研究團隊先前表示，電子產品目前占越南對美出口總額的28.6%，若依對等關稅政策平均稅率被提高至5.1%，電子產品出口成長率將減半，成長幅度剩下15%至20%。

不過，即使面臨關稅風險，一些指標性電子廠仍持續加碼投資越南，蘋果供應鏈代工廠富士康（Foxconn）與立訊精密（Luxshare-ICT）今年將擴大產能，目標招募4萬名員工。富士康2024年越南營收成長70%，並持續看好2025年。

相關人士分析，在越南的跨國電子廠對關稅沉著以對，主要是當初在設廠時已把相關風險計算進去，再來是越南的工人與中國相較還是便宜了一大半，可以抵銷關稅成本，企業不會受關稅單一因素影響就思考去留問題。

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越南媒體Vnbusiness報導，越南安強木業公司董事長黎德義（Le Duc Nghia）表示，他們公司已加強優化生產流程來降低成本，減輕美國進口商的負擔；同時重新開拓曾經暫停的市場，如澳洲、日本，並積極發展越南國內市場。

越南專家建議，越南除繼續購買美國優勢產品，如飛機、醫療設備、農產品等，還可加強越南與17個已簽署自由貿易協定（FTA）國家的經貿關係，包括歐盟、日本、韓國、新加坡等，分散美國帶來的關稅壓力。（編輯：唐佩君）1140403