川普出重手 彭博：美課徵中國商品平均關稅高達65%

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（中央社台北3日電）美國總統川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅。彭博今天報導，據經濟學家們計算，連同川普第一任期原來徵收的關稅，現在所有中國出口到美國的商品平均關稅高達65%。

彭博社今天報導，美國總統川普（Donald Trump）宣布對等關稅稅率，對幾乎所有中國商品加徵34%關稅，同時宣布對包括歐盟和日本在內徵收一個世紀以來最嚴厲的關稅。對中國商品徵收的新關稅將於9日生效。

報導表示，據經濟學家們計算，最新的對等關稅使美國對所有中國進口商品的平均關稅高達65%。這個稅率包括川普第一任期對中國實施的關稅，之後拜登政府維持該稅率。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）地緣經濟首席分析師威爾希（Jennifer Welch）表示，「如果川普之前提高20%的關稅對美中貿易造成重擊，今天的行動就是火箭筒。」

麥格理集團（Macquarie Group Ltd）去年估計，如果美對中關稅達到60%，中國的GDP成長可能會下降2個百分點。彭博經濟研究的模擬顯示，如果關稅如此高，世界最大經濟體之間的貿易將減少至幾乎為零。

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皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）中國專家馬永哲（Martin Chorzempa）表示，對等關稅會令中國受到巨大壓力，美國此前2次加徵關稅，中國的反制措施都相對溫和，這次對等關稅可能會使中國態度變得更加強硬，並導致遠遠超出關稅範圍的嚴重升級。

根據美國總統川普展示的資料，目前中國對美國進口商品徵收67%關稅，當中包括匯率操控及貿易壁壘。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140403