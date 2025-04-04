欠缺忠誠悖離外交政策 川普大炒國安會官員

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（中央社記者廖漢原紐約3日專電）美國媒體報導，美國總統川普2日與極右翼人士會面後，開除至少6位白宮國安會官員，涉及「Signal洩密門」的國安顧問瓦爾茲與副國安顧問黃之瀚雖不在名單中，但兩人仍可能近期內去職。

紐約時報（New York Times）引述知情官員說法報導，川普（Donald Trump）2日宣布對等關稅前，在橢圓辦公室與極右翼人士盧默（Laura Loomer）等人舉行會議，副總統范斯（JD Vance）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）及多位內閣官員出席，盧默提出多名不忠誠者名單，至少有6位國安會官員會後被炒魷魚。

國安會資深科技主任費特（David Feith）、資深情報主任華爾希（Brian Walsh）與負責國會事務的布德里（Thomas Boodry）名列去職名單，3人分為瓦爾茲（Mike Walz）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）的人馬。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述多名不具名人士的談話，4位國安會官員當晚被炒，2位在本週日必須離開。

有線電視新聞網（CNN）指出，首席副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）暫時沒有被炒，他曾被盧默公開質疑對川普欠缺忠誠，從來不屬於核心陣營。因獲瓦爾茲力保繼續留任，不過也可能去職。

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川普政府近期因攻擊葉門Signal群組拉進一名媒體高層引發洩密風波，組群的瓦爾茲成為輿論攻擊箭靶，兩黨都有要求他下台的聲音。華爾街日報引述多名不具名白宮官員談話指出，川普仍對瓦爾茲感到不滿，還是有可能在幾週內離任。

盧默為極右翼理論者，親近川普，曾公開懷疑911事件為內部策動，反對共和黨內的新保守主義（Neocon）。她認為多位白宮幕僚過於鷹派，喜好對外派兵征戰，違背川普以美國優先為中心的外交政策。（編輯：楊昭彥）1140404