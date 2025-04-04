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美國3月非農就業新增逾22萬人高於預期 失業率微升

2025/4/4 21:40（4/4 22:07 更新）
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美國3月非農就業新增人數為22萬8000人，出乎意料高於預期。圖為紐約州勞工廳布魯克林城區辦公室。（中央社檔案照片）
美國3月非農就業新增人數為22萬8000人，出乎意料高於預期。圖為紐約州勞工廳布魯克林城區辦公室。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普推動對等關稅和其他經濟政策造成的廣泛影響，正醞釀不確定性。最新數據顯示，美國3月非農就業新增人數為22萬8000人，出乎意料高於預期，失業率則微升至4.2%。

法新社報導，美國勞工部（U.S. Department of Labor）今天指出，全美3月非農就業新增22萬8000人，遠高於2月的11萬7000人；失業率則從2月的4.1%微升至4.2%。

根據市場觀察網站Briefing.com，美國3月非農就業數據遠高於分析師預估的13萬人，顯示全美勞動市場依舊火熱。

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根據勞工部報告，美國3月平均時薪增加0.3%至36美元，略高於2月數據。

展望未來，經濟學家正觀察川普（Donald Trump）3月對美國若干大型貿易夥伴廣徵關稅的影響，並評估預計4月生效的更廣泛措施。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140404

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