助台日交流 SNET台灣及佐藤幸人等團體個人獲表揚

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本台灣交流協會今天舉辦「令和6年度日本台灣交流協會表彰」典禮，頒獎給對台日交流有卓著貢獻的3個團體與兩位個人，包括SNET台灣及日本貿易振興機構經濟專家佐藤幸人等。

日本台灣交流協會理事長谷崎泰明今天在位於東京六本木的協會本部舉行頒發表揚狀的典禮。獲表揚的有日本台灣教育支援學者連線（簡稱SNET台灣）、學校法人佐久學園、亞智威信有限公司，以及獨立行政法人日本貿易振興機構亞洲經濟研究所研究推進部上席主任調查研究員佐藤幸人、大東文化大學教授暨媒體人野嶋剛。

谷崎在致詞表示，這3個團體及兩位個人長期推動台日交流，功績卓越，對他們表達由衷的敬意與感謝。

SNET台灣這個團體是在日本進行台灣研究的學者們希望能深化台日相互理解而創建的平台，成立目的在於將台灣研究領域的最新成果作為教育資源，提供給社會大眾。

SNET台灣請到早稻田大學榮譽教授若林正丈擔任顧問，由台灣學者洪郁如、日本學者赤松美和子及山崎直也等3人於2018年發起。

日本台灣交流協會指出，SNET台灣長期對從日本前往台灣進行修學旅行（教育旅行）、研修旅行或是在日本的高中及大學有關台灣的教育提供支援。

多位進行台灣研究的學者參與或協助SNET台灣的活動，SNET台灣派遣學者到日本的學校進行講學，並編撰讓高中生及大學生對台灣感興趣的學習教材、書籍，也舉辦有關台灣的講座或活動，包括透過YouTube頻道或社群網站宣傳，為新世代的台日交流奠定基礎。

學校法人佐久學園位於日本的區域醫療很先進的長野縣佐久市，佐久大學長年培育介護（照護）福祉士及看護師。從平成30年度（2018年度）開始，佐久學園與日本台灣交流協會合作，實施台灣人介護專家研修事業活動，至今有76名在台灣從事長照的專門人才到該學園研修過，對台灣長照人才的培育有卓著貢獻。

亞智威信有限公司有開設有關長照知識的日文研修課程，培養看護、長照領域的日文翻譯人才。社長為王珠惠也是佐久大學客座教授，熟悉日台長照專業知識及文化習慣，對於到日本研修的學生在了解日本的長照知識上，貢獻很大。

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佐藤幸人自從1986年進入亞洲經濟研究所之後，39年來從事有關台灣經濟、產業的研究。佐藤與服部民夫合著「韓國、台灣的發展機制」，也著有「台灣高科技產業的形成與發展」（2007年獲亞洲調查會亞洲太平洋賞特別賞），獲高評價，是研究台灣經濟的權威。

野嶋剛（野島剛）撰寫有關台灣的採訪文、評論等作品多，有助於日本民眾了解台灣。著作包括「銀幕上的新台灣：新世紀台灣電影裡的台灣新形象」、「漂流日本：失去故鄉的臺灣人」等。他在「天下雜誌」的連載榮獲第17屆卓越新聞獎新聞評論獎，是首位獲該獎的外國人。（編輯：唐佩君）1140408