遭控侮辱泰國王室 美籍學者被拘捕

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（中央社曼谷9日綜合外電報導）委任律師告訴法新社，知名美國學者錢伯斯被控侮辱泰國王室，昨天遭到拘捕。外國人因泰國嚴厲的冒犯君主罪而觸法實屬罕見。

法新社報導，律師萬那法特（Wannaphat Jenroumjit）表示，在泰國教授東南亞政治超過10年的錢伯斯（Paul Chambers）遭到審前羈押，正在等候保釋聲請的裁定。

萬那法特告訴法新社：「他否認這項指控。」

規範冒犯君主罪（lese-majeste）的法律禁止批評泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）和家族成員，違者可處最高15年徒刑，且每項指控可分開量刑。

任教泰國北部納黎萱大學（ Naresuan University）擔任講師的錢伯斯因一篇與網路討論有關的文章，今年稍早遭到泰國軍方告發。

他上週被告知遭到指控，並且被要求昨天向彭世洛省（Phitsanulok）警察局到案說明。

萬那法特說：「我們檢查過所有細節，不過被告否認發表過相關言論，我相信他會受到法律保護。」

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美國國務院在聲明中對於錢伯斯被捕表達「驚訝」，強調「以嚴肅態度承擔協助海外美國公民之責」。

聲明指出：「我們長期關注泰國冒犯君主罪的法律實施，本案進一步證實我們的觀點有其道理。我們持續敦促泰國當局尊重言論自由。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140409