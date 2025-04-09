加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國出手報復 明天中午起對美國商品加徵關稅提高至84%
首頁 / 國際

遭控侮辱泰國王室 美籍學者被拘捕

2025/4/9 18:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷9日綜合外電報導）委任律師告訴法新社，知名美國學者錢伯斯被控侮辱泰國王室，昨天遭到拘捕。外國人因泰國嚴厲的冒犯君主罪而觸法實屬罕見。

法新社報導，律師萬那法特（Wannaphat Jenroumjit）表示，在泰國教授東南亞政治超過10年的錢伯斯（Paul Chambers）遭到審前羈押，正在等候保釋聲請的裁定。

萬那法特告訴法新社：「他否認這項指控。」

規範冒犯君主罪（lese-majeste）的法律禁止批評泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）和家族成員，違者可處最高15年徒刑，且每項指控可分開量刑。

任教泰國北部納黎萱大學（ Naresuan University）擔任講師的錢伯斯因一篇與網路討論有關的文章，今年稍早遭到泰國軍方告發。

他上週被告知遭到指控，並且被要求昨天向彭世洛省（Phitsanulok）警察局到案說明。

萬那法特說：「我們檢查過所有細節，不過被告否認發表過相關言論，我相信他會受到法律保護。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國國務院在聲明中對於錢伯斯被捕表達「驚訝」，強調「以嚴肅態度承擔協助海外美國公民之責」。

聲明指出：「我們長期關注泰國冒犯君主罪的法律實施，本案進一步證實我們的觀點有其道理。我們持續敦促泰國當局尊重言論自由。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140409

#美國
#泰國
#冒犯君主罪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：