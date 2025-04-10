美眾院民主黨提案撤經濟緊急狀態 共和黨成功反制

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦眾議院少數黨民主黨人試圖強行投票，撤銷總統川普為實施全球關稅而宣布的緊急狀態，但共和黨佔多數的眾院今天通過措施，阻擋了民主黨的企圖。

法新社報導，一項大致符合黨派立場通過的措施，允許眾院議長強生（Mike Johnson）拖延民主黨所提、為取消川普實施關稅而宣布國家緊急狀態的決議。

「國家緊急法」（National Emergencies Act）允許「反對」措施提出後，在15天內快速進行全院表決。

但眾院共和黨今天通過的這項條款規定，為了考量緊急狀態，這個財政年度的剩餘時間將被算作一個曆日。

這項立法上的巧妙舉措，意味共和黨領導人現在可將此類舉措推延到10月。

這個最新行動反制了眾院民主黨昨天提出的決議，這項提案目的是結束讓川普有權實施關稅措施的國家緊急狀態。

與24小時前相比，現在這個問題不再那麼緊迫，因為川普今天突然在其全球貿易戰做出讓步，宣布對大多數國家實施的所謂「對等關稅」暫緩90天。

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任何法案若未經參眾兩院2/3議員支持，川普就擁有否決權，意味這項努力很可能注定失敗。

但民主黨人仍然表示憤怒，指責共和黨允許國會成為對外貿易的旁觀者，而不是履行憲法規定的監督職責。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140410