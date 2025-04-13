美國伊朗稱核談判具建設性 擬4/19再啟磋商

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（中央社杜拜12日綜合外電報導）伊朗和美國今天在阿曼王國就德黑蘭當局不斷升級的核子計畫進行談判，雙方均表示這場會談「正面」且具「建設性」，並同意下週再次召開磋商。

路透社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）告訴國營電視台：「我認為我們非常接近（達成）談判基礎，如果我們能在下週達成這項基礎，我們將是取得重大成就，並能以此為本展開真正的討論。」

阿拉奇指出，伊美會談是在「富有成效、平靜且正面」的氛圍下進行。這是伊朗和美國總統川普（Donald Trump）政府（包含川普2017至2021年第1次總統任期）首次進行會談。

阿拉奇補充說：「雙方同意繼續進行磋商…或許就是下週六…伊朗和美國希望在短期內達成協議，而不是為談而談。」

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白宮發布的聲明也稱這場會談「非常正面且具建設性」，參與者包含川普的中東特使魏科夫（Steven Witkoff）、美國駐阿曼大使及伊朗外長阿拉奇。

白宮聲明提到：「這些問題非常複雜，魏科夫特使今天（與伊朗方面）直接溝通是朝實現互利成果邁出一步。雙方同意於下週六再次會面。」（譯者：洪培英）1140413