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伊朗：只要美國展現足夠善意 就可能達成核協議

2025/4/9 11:41
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（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）伊朗今天表示，只要宿敵美國在即將舉行的會談中展現足夠的善意，伊朗就能與之達成新的核協議，但警告絕不會接受脅迫。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，如果華盛頓和德黑蘭的談判拖延下去，「軍事選擇」將「不可避免」。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗主要目標仍是美國的全面制裁能解除。2018年川普總統重新施加的制裁對伊朗經濟已造成沉重打擊。

川普昨天在白宮會見尼坦雅胡時意外宣布，他的政府將與伊朗展開會談。以色列是伊朗的主要敵人。

川普表示會談將是「直接的」，但阿拉奇堅稱他12日與美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）的談判將是「間接的」。

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阿拉奇對官方媒體表示：「我們不會接受任何其他形式的談判。我認為談判的形式…並不是最重要的，真正重要的是談判是否有效。」

「如果對方表現出夠多的意願，就可以達成協議…現在球在美國手裡。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140409

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