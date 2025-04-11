美國對伊朗祭出新制裁 鎖定中國舟山儲油設施

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國和伊朗近日內將進行直接談判前，川普政府今天對伊朗石油交易網絡實施制裁，包括制裁一個經輸油管將原油送到獨立煉油廠的中國舟山儲油設施。

祭出上述制裁前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美國將於12日在阿曼與伊朗舉行直接會談。美國總統川普7日表示，如果談判不成功，伊朗將面臨「巨大危險」。

美國對廣廈舟山能源集團有限公司（Guangsha Zhoushan Energy Group Co, LTD）實施制裁，指這家公司在中國舟山黃澤山島經營一座原油與油品碼頭。

美國國務院表示，這座碼頭在明知故犯下接收伊朗原油，並透過黃澤山至魚山的海底輸油管，將原油直接輸送到名為「茶壺」的獨立煉油廠。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示：「美國仍致力阻擋伊朗石油出口的所有環節，特別是那些想從中獲利的人。」

美國財政部表示，2021年至2025年期間，此一碼頭至少9次接收伊朗原油，包括從遭美國制裁油輪取得的原油，並已進口至少1300萬桶伊朗原油。

路透社報導，伊朗石油最大進口國中國不承認美國的制裁。中國和伊朗建立了一個交易系統，主要是採用人民幣和中間商網絡，以避免使用美元及迴避美國監管機構查核。

中國駐華府大使館未立即回覆路透置評要求，但針對上個月美國對茶壺煉油廠實施的制裁，駐美大使館發言人表示：「中方一貫堅決反對美方實施非法、不合理的單邊制裁，以及所謂的長臂管轄。」

川普2月曾說，將重新對伊朗「極限施壓」，如今華府對伊朗祭出最新一輪制裁，包括試圖完全防堵伊朗石油出口以防伊朗得到核武。

伊朗則稱其核子計畫僅用於民生目的。

此外，美國財政部還將居住在阿聯大公國的印度籍人士布拉爾（Jugwinder Singh Brar）列入制裁名單；布拉爾擁有的航運公司旗下有近30艘船隻。

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財政部聲明表示：「布拉爾的船隻在伊拉克、伊朗、阿聯和阿曼灣（Gulf of Oman）附近海域，從事高風險的伊朗石油船對船（STS）轉運。」

財政部聲明說，制裁對象還包括4家實體，其中2家位於阿聯、2家位於印度，這些實體擁有並經營布拉爾的船隻，代表伊朗國家石油公司（National Iranian Oil Company）和伊朗軍方運輸伊朗石油。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140411