加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Google簽署台灣首宗地熱購電協議 加速潔淨能源發展
首頁 / 國際

李顯龍：美中貿易問題緊張加劇 穩定外部環境已不再

2025/4/15 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡15日專電）新加坡政府下修2025年經濟成長率預測，國務資政李顯龍指出，接下來5年至10年世界局勢不確定性將非常高，外部環境也變得不再友善，可以預見美中之間的緊張關係會因為貿易問題進一步加劇。

李顯龍昨晚在全國職工總會中心發表談話，聯合早報等媒體報導，他指出，美國川普政府的對等關稅政策影響範圍廣泛，接下來5年至10年的不確定性將會非常高，外部環境也變得不再友善。

李顯龍表示，新加坡過去面對亞洲金融風暴、全球金融危機及疫情等挑戰，總能「咬緊牙關沉著應對，最終成功渡過難關」，這是因為新加坡內部團結、採取措施解決問題。

談及全球經貿體系的變化，他提及，過去新加坡在走出困境後，就能迅速融入貿易體系，經濟等方面繼續取得增長表現。如今這樣的外部條件已不復存在，對於就業和經濟造成影響，呼籲新加坡人做好心理準備。

報導指出，他說，美國正在尋求並推動一個根本上不同的世界，這樣的做法不是雙贏，而是一輸一贏，換句話說，美國關心自己是否得利，並不在意其他國家是否也能從中受益。

新加坡今年將舉行大選，幾乎可預期執政黨在選舉中將會繼續占優勢，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果。不過黨的得票率將成為評估政府支持度的指標。

google news透過 Google News追蹤中央社

新加坡貿工部（MTI）昨天公布的初估資料顯示，預估今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。李顯龍說，貿易戰會衝擊各行各業、顛覆商業運作，從地緣政治角度來看，可以預見美中之間的緊張關係會因為貿易問題進一步加劇，也意味著新加坡所處的地區將變得不那麼穩定，「我們必須更加努力地與（美中）兩國都保持友好關係，同時也要尋找自己的發展道路」。

為應對這些不確定性，報導指出，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇將領導由政府經濟機構、新加坡工商聯合總會、新加坡全國僱主聯合會以及全國職工總會組成的行動小組，協助產業適應新的經濟環境。（編輯：韋樞）1140415

李顯龍
星馬跳探戈 跨海捷運帶動經濟特區合作也迎挑戰新加坡成立選區範圍檢討委員會 預示國會大選將至
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：