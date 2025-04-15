因應美國關稅衝擊 韓國加碼金援半導體業

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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國今天宣布，扶持國內重要半導體業的金額將增加至33兆韓元（約新台幣8250億元），比去年公布的26兆韓元（約新台幣6500億元）增加約1/4。

路透社報導，韓國政府在聲明中表示，在當前美國政策不確定性日益加劇，以及來自中國對手的競爭日益激烈的情況下，這些措施是為了回應外界要求政府擴大支持半導體的呼聲。

根據韓國貿易部等多個部門的聯合聲明，首爾也將把針對晶片業的財政援助計畫，從先前的17兆韓元（約新台幣4248億元）增加到20兆韓元（約新台幣4998億元）。

韓國決定對其重要的晶片業投入更多資金，目的是要協助企業因應在全球競爭時面臨的更高成本。

這個亞洲第4大經濟體是全球記憶體晶片龍頭三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）的所在地，但在晶片設計和合約代工等領域落後一些競爭對手。

政府數據顯示，2024年韓國半導體出口額達到1419億美元（約新台幣4.6兆元），占全國總出口額的21%，對中國和美國的出口額分別為466億美元（約新台幣1.5兆元）和107億美元（約新台幣3505億元）。

美國總統川普13日表示，將在下週宣布進口半導體的關稅稅率，並透露將對該產業的一些公司保持彈性。

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韓國上週宣布對國內汽車業採取緊急支持措施，試圖減輕美國關稅對汽車業帶來的打擊。多年來，韓國對美國汽車出口呈顯著增長趨勢。

相關措施包括為汽車業提供財政支持，以及透過減稅和補貼來刺激國內需求；除此之外，政府也承諾努力與美國談判並協助擴大市場。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140415