日本15家高級飯店疑交換資訊涉壟斷 遭公平會警告

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（中央社記者戴雅真東京17日專電）相關人士表示，日本東京都內帝國飯店、新大谷飯店等15家高級飯店，涉嫌交換可能導致價格壟斷的非公開資訊，疑似違反「反壟斷法」，近期遭到日本公平交易委員會警告。

日本經濟新聞報導，東京都飯店巨頭每個月會輪流舉辦一次「FR（Front Reservation）會議」，是從昭和時代以來延續數十年的傳統。各飯店的業務負責人會聚集在輪值飯店準備的場地交換資訊，據知內容相當廣泛，包括客房運轉率、平均客房單價，以及未來預約狀況等。

「反壟斷法」禁止業者之間協調價格，將其視為「不當的交易限制」，因為市場價值競爭失靈的後果，最終會轉嫁至消費者身上。業者如果被認定為壟斷，不僅會被要求排除相關壟斷措施，還可能面臨罰款。

例如，業者之間若共同決定最低售價，就會形成價格壟斷，即使沒有明確協議，但只要被認為「存在某種默契」，也會被視為違反「反壟斷法」。

據相關人士透露，東京都飯店巨頭沒有就「提高房價」等未來方針進行具體協調，雖然公平交易委員會認為沒有違法，但是目前交換客房單價資訊的行為，已經可能導致價格壟斷，因此以行政指導的方式發出警告，要求改善。據知，這種交換資訊的行為已經中止。

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遭到警告的15家飯店包括新大谷飯店、京王廣場大飯店、東京帝國飯店、東京台場日航大酒店、大都會大飯店、東京凱悅酒店、東京皇家王子大飯店花園塔、大倉東京酒店、東京喜來登都酒店、皇家花園酒店、東急澀谷藍塔大飯店、淺草豪景飯店、東京皇宮酒店、第一飯店東京店、東京椿山莊酒店。

熟悉反壟斷法的律師表示，與競爭企業之間交換資訊並不會立即構成違法，但是如果交易的是當前價格動向等重要資訊，「能夠讓彼此更容易預測對方行動，違法風險會提高」。因為一但察覺對手有調價的想法，自家企業就有動機跟進，進而形成壟斷。（編輯：韋樞）1140417