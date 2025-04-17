美海關當局稱最新關稅創造逾160億稅收 低於川普預估

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國海關與邊境保護局表示，最新的對等關稅已經帶來5億美元（約新台幣162億元）稅收。但該局提供的每日關稅稅收數字，似乎低於美國總統川普（Donald Trump）預估的數目。

美國財經新聞網CNBC報導，根據美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）14日聲明稿，「自4月5日以來，本局依最新對等關稅措施徵收超過5億美元關稅，為2025年1月20日起實施的15項總統貿易行動累計關稅收入210多億美元帶來貢獻」。

這項更新資訊是在美國海關報關系統一度故障10小時後所提供。報關系統故障造成美國進口商無法輸入豁免川普新關稅的代碼，導致海運途中的貨物無法順利適用。

CBP在聲明中表示，「即使在短暫的（系統）故障期間，平均每日2億5000萬美元的稅收不受影響」。

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川普一再表示，美國每天關稅稅收高達20億美元，其中包括直接來自他所謂的「對等關稅」稅收。

根據美國財政部14日公布的每日報表資料，「海關和特種消費稅」（Customs and Certain Excise Taxes）項目的稅收總額是3億500萬美元；所有關稅都是入境美國時，由美國海關徵收。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1140417