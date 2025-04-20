大浪襲澳洲東部海岸 復活節連假期間已6人喪生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨20日綜合外電報導）大浪襲擊澳洲東部海岸之際，今天有一名釣客在新南威爾斯州大城雪梨附近的岩岸上被海浪捲走喪命，復活節連假期間的溺亡人數已經增至6人。

新南威爾斯州（New South Wales）警方聲明表示，雪梨南部郊區瓦塔莫拉海灘（Wattamolla Beach）有2人於岩岸釣魚時遭大浪捲走，緊急救援人員趕到現場後將2人救起，但其中1人不幸身亡。

另一釣客是位14歲少年，目前他在醫院接受治療，情況穩定。

澳洲海浪救生協會（Surf Life Saving Australia）於4月17日發出警告，強勁海浪會讓新南威爾斯州和維多利亞州（Victoria）沿岸出現危險狀況。

透過 Google News 追蹤中央社

新南威爾斯州在18日有3人溺斃，同一天維多利亞州首府墨爾本附近沿岸則有2人被捲入大海，其中1名婦女喪生，另1位男子失蹤。

澳洲東部一些沿岸地區昨天的海浪高達3.5公尺，有1名釣客在新南威爾斯州岩岸上遭海浪捲走而殞命。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1140420