摩洛哥群眾力挺巴人 反對輸以戰機零件貨輪靠港
2025/4/21 14:38
（中央社摩洛哥丹吉爾20日綜合外電報導）逾千民眾今天聚集在摩洛哥北部港市丹吉爾（Tangier），抗議一艘據稱載有戰鬥機零件前往以色列的船隻計劃靠港。
法新社報導，支持加薩（Gaza）巴勒斯坦人的碼頭工人與當地組織，分別發聲明表示馬士基航運公司（Maersk）旗下一艘船隻正從美國運送F-35戰機備用零件至以色列，預計今天停靠丹吉爾。
法新社記者現場報導，約1500名民眾沿著丹吉爾地中海貨櫃港口的一條道路遊行，他們高喊「人民要求禁止該船靠港」、「摩洛哥水域不容種族滅絕武器」等口號。
法新社聯絡港務當局和馬士基航運公司，但他們並未置評。
馬士基公司已表示不會向衝突地區運送武器彈藥，然而馬士基與美國政府簽有合同，且先前承認運送貨物中包含源自「美以安全合作」的「軍事相關設備」。
丹吉爾的抗議人士也要求政府斷絕與以色列的外交關係。摩洛哥與以色列2020年在美國主導的亞伯拉罕協議（Abraham Accords）下實現關係正常化。
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自2023年10月以色列對加薩走廊（Gaza Strip）伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）開戰以來，摩洛哥已爆發多起大規模抗議事件，要求政府與以色列斷絕外交關係。
摩洛哥政府已正式呼籲「立即、徹底且永久停止以色列對加薩地區的戰爭」，但尚未公開討論撤銷兩國關係正常化的問題。（實習編譯：侯彩騏/核稿：嚴思祺）1140421
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