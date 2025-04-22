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美國Uber One訂閱容易取消難 主管機關提告

2025/4/22 13:10
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（中央社舊金山21日綜合外電報導）美國主管機關今天提出訴訟，指控總部設在舊金山的交通網絡公司優步（Uber）在Uber One訂閱服務的促銷優惠方面誤導用戶，甚至在未經授權的情況下自動訂閱。

法新社報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）在起訴書中主張，Uber的Uber One策略違反「恢復線上購物者信心法案」（Restore Online Shoppers' Confidence Act）。

聯邦貿易委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）在宣布提告的新聞稿中表示：「美國人已經厭倦了被迫訂閱且似乎難以取消的服務。」

「我們指控Uber不僅在訂閱方面欺騙消費者，還讓客戶在取消訂閱時遭遇不合理的困難。」

Uber One用戶使用Uber Eats服務乘車或送餐時可享折扣，訂閱費通常為每月10美元（約新台幣325元）左右。

訴狀指出，Uber以每月可節省25美元為誘因，藉此吸引訂閱，但這項優惠並不適用於訂閱費用。

聯邦貿易委員會律師主張，Uber承諾的每月可省費用有誤導性，且Uber雖聲稱用戶可「隨時取消」，用戶要終止Uber One訂閱時，實際上卻有困難。

Uber否認在未經同意的情況下為用戶訂閱，並表示在大多數狀況下，用戶可透過應用程式（App）取消訂閱，「通常不用20秒就能完成」。

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Uber發言人對法新社表示：「我們對聯邦貿易委員會選擇採取這一行動感到失望。」

這名發言人還說，Uber「相信法院會認同我們已經知道的事實：Uber One的訂閱和取消流程清晰、簡單，且符合法律條文和精神」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140422

#舊金山
#聯邦貿易委員會
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