美防長遭爆私群分享敏感軍事資訊又成箭靶 川普力挺

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯昨天被爆出，曾在不保密的傳訊軟體Signal當中含有其妻子、胞弟及私人律師的群組內分享攻擊葉門叛軍的細節，引發爭議。美國總統川普今天力挺赫格塞斯。

美國時事媒體「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）3月底才踢爆，他在月中誤被美國國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）邀請加入1個討論對葉門叛軍「青年運動」（Houthi）發動攻擊的Signal群組，內含多位美方高層官員，赫格塞斯（Pete Hegseth）當時便在群組內分享有關攻擊葉門叛軍計畫的高度敏感國安細節資訊。

美國國防部督察長辦公室本月稍早已表示，針對赫格塞斯利用未保密的商業傳訊軟體來協調高度敏感的美國3月15日打擊「青年運動」行動，他們正在展開調查。

路透社20日又報導，赫格塞斯也將類似資訊分享在Signal另個私人群組，成員包括他的妻子珍妮佛（Jennifer）。根據五角大廈公開發布過的影像，曾任福斯新聞台（Fox News）製作人的珍妮佛出席過數場赫格塞斯與外國軍事對口官員的敏感會議。

美國國防部上週才有數名高階官員因資訊外洩內部調查而遭到解職，使得赫格塞斯與五角大廈都面臨不確定性。如今竟又爆出赫格塞斯在Signal分享敏感資訊的第2例。

不過，川普（Donald Trump）今天表示：「皮特（赫格塞斯）工作做得非常好。大家對他很滿意。」當被問到是否對赫格塞斯仍有信心，川普回答：「完全是的。」

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川普甚至還說：「去問問『青年運動』，他（赫格塞斯）做得如何。」川普這回上任後，美國已對伊朗撐腰的「青年運動」加強轟炸行動。

然而，美國全國公共電台（National Public Radio, NPR）報導，川普政府已開始尋找新的國防部長。對此白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）予以否認。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140422