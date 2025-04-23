加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防中國在台洗產地 經濟部擬逐步加嚴MIT 35%加值比率
首頁 / 國際

新加坡國會大選投票倒數10天 朝野候選人就位衝刺

2025/4/23 16:14（4/23 16:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡國會大選在即，23日是候選人提名日，執政黨推出的候選人接受媒體訪問。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日
新加坡國會大選在即，23日是候選人提名日，執政黨推出的候選人接受媒體訪問。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡23日專電）新加坡國會大選倒數，今天是候選人提名日，執政黨人民行動黨及其他反對黨推出人選。距離5月3日的投票日剩下10天，候選人把握時間最後衝刺。

現任總理黃循財2024年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨（People's Action Party）完成第3代到第4代領導權力的交接。這是黃循財首次以秘書長身分帶領行動黨出征全國大選。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。

新加坡總理公署15日發布新聞資訊指出，總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）已在黃循財建議下解散國會，並將提名日訂在4月23日。投票日將在5月3日進行，前一天5月2日是「冷靜日」禁止競選活動。

新加坡本屆大選共設9個提名站，記者今天實地前往位於北部的裕廊先驅初級學院（Jurong Pioneer Junior College），包含黃循財領軍的馬西嶺-油池集選區（Marsiling-Yew Tee GRC）在內的候選人，參與提名程序。

馬西嶺-油池集選區除了黃循財率領的團隊，新加坡反對黨之一的民主黨也宣布派人競逐。聯合早報今天報導，由國務資政李顯龍領軍的宏茂橋集選區首次出現「三角戰」，行動黨將與人民力量黨及首次參加競選的新加坡統一黨競逐，這是1991年宏茂橋集選區設立後，首次出現3黨對壘的局面。

由於2020年大選因應疫情，群眾大會改為線上舉行，因此自2015年以來，本屆大選將是睽違10年後再次恢復實體造勢活動，為候選人與選民提供更多互動機會。

google news透過 Google News追蹤中央社

今年新加坡大選共有275萬8846名合格選民，其中1萬8389人是海外選民，海外選民可透過郵寄或前往指定海外投票站投票。

這次大選選民人數比2020年大選增加超過10萬人，選區重新劃分後，數量從2020年的31個增至33個，包括15個單選區、8個4人集選區和10個5人集選區，國會議席總數則從93個增至97個。集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。（編輯：唐聲揚）1140423

新加坡國會大選在即，總理黃循財（中）首次以人民行動黨秘書長身分，帶領出征全國大選。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日
新加坡國會大選在即，總理黃循財（中）首次以人民行動黨秘書長身分，帶領出征全國大選。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日
新加坡國會大選在即，23日是候選人提名日，反對黨相關人士接受媒體訪問。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日
新加坡國會大選在即，23日是候選人提名日，反對黨相關人士接受媒體訪問。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日
新加坡大選設立多個提名站，位於北部的先驅初級學院是提名場所之一，多家當地媒體到場採訪。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日
新加坡大選設立多個提名站，位於北部的先驅初級學院是提名場所之一，多家當地媒體到場採訪。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日
黃循財
對等關稅 卓榮泰：備妥方案 隨時準備與美再次談判新加坡總統解散國會 5/3大選投票考驗黃循財支持度
李顯龍
李顯龍：美中貿易問題緊張加劇 穩定外部環境已不再星馬跳探戈 跨海捷運帶動經濟特區合作也迎挑戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：