新加坡國會大選投票倒數10天 朝野候選人就位衝刺

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（中央社記者吳昇鴻新加坡23日專電）新加坡國會大選倒數，今天是候選人提名日，執政黨人民行動黨及其他反對黨推出人選。距離5月3日的投票日剩下10天，候選人把握時間最後衝刺。

現任總理黃循財2024年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨（People's Action Party）完成第3代到第4代領導權力的交接。這是黃循財首次以秘書長身分帶領行動黨出征全國大選。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。

新加坡總理公署15日發布新聞資訊指出，總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）已在黃循財建議下解散國會，並將提名日訂在4月23日。投票日將在5月3日進行，前一天5月2日是「冷靜日」禁止競選活動。

新加坡本屆大選共設9個提名站，記者今天實地前往位於北部的裕廊先驅初級學院（Jurong Pioneer Junior College），包含黃循財領軍的馬西嶺-油池集選區（Marsiling-Yew Tee GRC）在內的候選人，參與提名程序。

馬西嶺-油池集選區除了黃循財率領的團隊，新加坡反對黨之一的民主黨也宣布派人競逐。聯合早報今天報導，由國務資政李顯龍領軍的宏茂橋集選區首次出現「三角戰」，行動黨將與人民力量黨及首次參加競選的新加坡統一黨競逐，這是1991年宏茂橋集選區設立後，首次出現3黨對壘的局面。

由於2020年大選因應疫情，群眾大會改為線上舉行，因此自2015年以來，本屆大選將是睽違10年後再次恢復實體造勢活動，為候選人與選民提供更多互動機會。

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今年新加坡大選共有275萬8846名合格選民，其中1萬8389人是海外選民，海外選民可透過郵寄或前往指定海外投票站投票。

這次大選選民人數比2020年大選增加超過10萬人，選區重新劃分後，數量從2020年的31個增至33個，包括15個單選區、8個4人集選區和10個5人集選區，國會議席總數則從93個增至97個。集選區是新加坡確保國會有少數種族代表的選舉制度。（編輯：唐聲揚）1140423

新加坡國會大選在即，總理黃循財（中）首次以人民行動黨秘書長身分，帶領出征全國大選。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日

新加坡國會大選在即，23日是候選人提名日，反對黨相關人士接受媒體訪問。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年4月23日