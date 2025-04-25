加國大選倒數計時 保守黨支持率直逼執政自由黨

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（中央社加拿大慕迪港24日綜合外電報導）加拿大28日將正式舉行聯邦大選，民調顯示保守黨支持率急起直追，直逼執政自由黨。總理卡尼稱這場選舉將決定渥太華當局應如何作為，才能最有力地對抗美國總統川普。

路透社報導，卡尼（Mark Carney）上個月宣布展開選戰，尋求強而有力的授權，以應對川普的關稅措施，以及川普聲稱要讓加拿大成為美國第51州的言論。

儘管執政的自由黨（Liberal Party）初期民調領先，但近日優勢逐漸縮小。川普對加拿大議題保持沉默，似乎讓選民把焦點重新放回對生活成本高漲的關注上。

不過就在昨天，川普宣布美國不需要加拿大製造的汽車，還說他可能會針對加國銷美的汽車提高關稅。

卡尼今天在卑詩省慕迪港（Port Moody）一場造勢活動上表示：「川普總統再度對加拿大發動攻擊。他說他不想讓加拿大在北美汽車產業扮演任何角色。」

他說：「因此，我也要清楚表明，這裡是加拿大，我們自己的事由我們自己決定。昨天更加證明了我們與美國的舊日關係已經終結。」

加拿大目前有75%的出口依賴美國市場，卡尼承諾將投入數百億計加幣，協助降低對美國的經濟依賴。

根據今天公布的連續3日滾動民調，雖然自由黨在28日選舉前的民調依然領先，但與反對黨保守黨（Conservative Party）之間的差距正在縮小。

根據加拿大電視公司新聞網（CTV News）、「環球郵報」（Globe and Mail）及加國民調機構納諾斯研究（Nanos Research）聯合民調，自由黨支持率為42.9%，博勵治（Pierre Poilievre）領導的保守黨則以39.3%緊追在後，新民主黨（New Democratic Party）支持率則為7.2%。

民調顯示，截至昨天，自由黨領先保守黨的差距只剩3.6個百分點，前一日還有5.6個百分點。

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如果選舉日出現這樣的結果，自由黨將連續第4次組成政府，但卡尼可能僅能贏得少數席次，屆時必須依賴小黨才能組閣。

曼尼托巴大學（University of Manitoba）政治學榮譽退休教授湯瑪斯（Paul Thomas）指出，選民關注焦點可能正轉回到高漲的物價、犯罪和住房危機上，而這些正是保守黨競選活動的核心議題。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140425