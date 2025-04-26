美前官員批川普整肅網路高層 憂嚴重削弱網路防衛能力

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國網路安全和基礎設施安全局前局長伊斯特利今天在一篇貼文中說，美國總統川普肅清和明顯報復高階網路官員的行為，使國家的數位防衛面臨風險。

路透社報導，伊斯特利（Jen Easterly）接替克瑞布斯（Christopher Krebs）出任美國網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）局長後，在今年1月離職。

伊斯特利指出，川普最近開除兩名美國國安局（National Security Agency）高階官員，並下令調查克瑞布斯是更大規模行動的一部分，「在我們最無力承受的時候，這個行動有可能掏空美國聯邦網路生態系統，更糟的是將其政治化」。

伊斯特利在職場社群平台領英（LinkedIn）的一篇貼文中說，包括美國的外國合作夥伴在內的整個網路安全社群，都受到這場混亂的影響。

她說：「隨著經驗豐富領導人離職，關鍵職位仍然出缺，我們國家的網路防衛正面臨被嚴重削弱的風險。」

美國網路安全和基礎設施安全局並未立即回應置評請求。美國國安局拒絕評論。

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伊斯特利寫道，業界領導層的沉默必須結束。

「如果我們對社群中那些敬業的公職人員被悄悄撤職保持沉默而不加以評論，我們不是在捍衛國家安全，而是在損害國家安全。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140426