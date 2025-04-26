曾控艾普斯坦、安德魯王子性虐 受害女輕生亡

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）指控已故醜聞纏身美國金融家艾普斯坦與英國安德魯王子對她性虐待的女子朱弗里（Virginia Giuffre）家屬今天表示，朱弗里在澳洲住家輕生，享年41歲。

根據朱弗里的經紀人提供給法新社的家屬聲明，當中寫道：「我們帶著徹底心碎宣布，維吉妮亞（朱弗里名）昨晚在她位於西澳州（Western Australia）的農場逝世。她一生是性虐待和性販運的受害者，如今以自殺結束生命。」

擁有美國和澳洲雙重國籍的朱弗里曾指控億萬富翁艾普斯坦（Jeffrey Epstein）把她當做性奴隸，還說自己在17歲時透過艾普斯坦認識安德魯王子（Prince Andrew）後與對方發生性行為，根據美國法律，朱弗里當時尚未成年。

路透社報導，朱弗里是首批呼籲對艾普斯坦刑事起訴的人士之一。艾普斯坦最終也確實面臨刑事起訴，他2019年7月被控性販運，但數週後他在紐約大都會矯正中心（Metropolitan Correctional Center）候審關押期間身亡，當局表示他是自戕。

朱弗里還曾指控安德魯王子性侵。安德魯王子雖一再否認，但同意支付數以百萬計美元和解以免對簿公堂，有報導說和解條件包括他捐款給1個協助性販運受害者的慈善機構。

朱弗里的家屬表示：「我們親愛的維吉妮亞逝去，此刻的喪親之痛無以言表。」家屬並緬懷她「無比的勇氣與慈愛的心靈」。

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家屬還說：「虐待的傷害如此沉重，使得維吉妮亞最終再也無法承受。我們知道她現在與天使同在。」

朱弗里身後留下3名子女。家屬表示，孩子「照亮了她的生命」。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1140426

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