川普關稅持續影響 中國工廠產線停工另覓新市場

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（中央社紐約27日綜合外電報導）一些企業和分析師表示，隨著美國課徵的關稅持續造成影響，中國製造業者正陸續暫停生產，並另覓新市場。

美國財經媒體CNBC報導，訂單流失也對中國就業市場帶來打擊。上海顧問公司Tidalwave Solutions高階合夥人強生（Cameron Johnson）表示：「據我所知，已有好幾家工廠暫停多數生產業務，並告訴自家半數員工回家另候通知，時間長達數週。」

他表示，生產玩具、運動用品及類似銅板價商品賣場貨物的工廠，目前受到的影響最大。

強生指出，「雖然影響規模仍不大，但這個情況正在義烏和東菀等主要（出口）中心上演，有人擔心此情況會進一步擴大。外界希望關稅能降低，以便工廠恢復接單生產；與此同時，企業正在讓員工休假，使得部分產能閒置。」

根據高盛集團（Goldman Sachs）估計，中國約有1000萬至2000萬人從事對美出口相關工作。中國官方數據顯示，去年城鎮就業人口為4億7345萬人。

廣州供應鏈管理公司Imex Sourcing Services創辦人暨執行長蒙加（Ash Monga）表示，近來美國疊加關稅，造成的影響比COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情「大多了」。

他指出，對於只有數百萬美元資源的小企業而言，關稅突然升高可能令他們受不了、甚至導致破產。

業務受擾正迫使中國出口商嘗試新銷售策略。例如，寧波運動服飾製造商Woodswool迅速轉向直播平台在中國賣貨，這是挽救已損失業務的一小步。

在北京當局指示下，中國大型科技公司正努力協助出口商出口轉內銷，嘗試直播賣貨就是其中一環。

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不過，中國市場行銷顧問公司超讚（ChoZan）創辦人艾熙麗（Ashley Dudarenok）指出，製造商直接透過小紅書和抖音等中國社群媒體請求消費者支持，但消費者日益感到疲乏。

艾熙麗表示，由於美國對貨物轉運審查趨嚴，愈來愈少中國企業考慮透過其他國家轉運貨物至美國。她也說，許多企業正將生產從東南亞遷至印度，其他一些企業則從美國客戶轉往歐洲和拉丁美洲客戶。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140428