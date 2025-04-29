川普執政百日「樂在其中」 民調顯示支持率下滑

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）經歷重掌白宮100天以來的政治混亂和經濟衝擊之後，美國總統川普的支持率暴跌。他希望在今天的執政百日紀念活動上，利用自己最擅長的方式，重獲支持者的無條件崇拜。

法新社報導，共和黨籍總統川普為紀念就職百日這個具象徵意義的里程碑，將親自走訪密西根州。此地是他最後一波競選活動舉辦地點之一，也是他在去年11月大選中拿下的戰場州。

川普在「大西洋月刊」（The Atlantic）的專訪中表示：「第1次（執政時），我有2件事要做：治國和生存；（當時）我面對的都是一些不正派的傢伙」，意指他首個總統任期內被他視為不稱職或不忠誠的顧問和閣員。

他得意地表示：「不過在第2任裡，我不但要治理國家，還要治理全世界。我從中獲得許多樂趣。」

目前仍有許多選民力挺這位前地產大亨。內華達州雷諾市（Reno）57歲酒類商店老闆邁納（Karen Miner）告訴法新社：「川普很清楚自己在做什麼。」

來自新罕布什爾州的72歲退休技師圖提（Frank Tuoti）也說：「目前為止，我對他的施政非常滿意」，但他也坦言，關稅不穩定讓他「有點擔心經濟狀況」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，今天上午的新聞簡報會將聚焦經濟，而28日的簡報會討論了政府移民政策。

川普的邊境安全事務負責人霍曼（Tom Homan）在白宮告訴記者：「沒有人做得比川普總統更好，完全無人能及，其他人都差得遠了。」

川普自1月20日就任至今，周圍都是他的忠誠擁護者，這使得他在關稅、外交政策和政治報復方面不再被綁手綁腳。

他就任至今已簽署超過140個行政命令。

川普重掌白宮後曾質疑「公民出生地原則」（birthright citizenship）、抨擊大學和律師事務所、取消環保政策、委託他的億萬富豪盟友馬斯克（Elon Musk）為聯邦政府瘦身，並對全球多數國家發動貿易保護主義攻勢，後來又撤回部分行動。

他頒布的許多行政命令都被法官擋下，行政部門與法官正進行一場前所未見的角力。

川普將他的政治生涯建築在不斷加深的分歧上，美國人不是熱愛他就是痛恨他，因此他無法享有一般總統執政頭100天的「蜜月期」。

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外界擔憂川普的關稅措施以及他對體制的猛烈攻擊之際，民意調查一致顯示，他的支持率急劇下滑。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post）和「美國廣播公司新聞網」（ABC News）27日公布的民調，僅39%美國受訪者認同川普執政方式；64%受訪者表示，他在擴大總統職權方面「做得太過火」。（譯者：盧映孜/核稿：施施）1140429