加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澳洲22.99公噸豬雜成首批輸台萊豬 濃度未超標專家籲監測流向
首頁 / 國際

澳洲工黨勝選連任 應對美中競爭列施政優先

2025/5/4 12:52（5/4 13:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澳洲國會大選工黨勝出，總理艾班尼斯（中）發表勝選演說。（圖取自facebook.com/AlboMP）（路透社）
澳洲國會大選工黨勝出，總理艾班尼斯（中）發表勝選演說。（圖取自facebook.com/AlboMP）（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨4日綜合外電報導）美國川普政府貿易政策與對全球經濟的衝擊，成為澳洲這次大選聚焦議題。澳洲工黨勝選連任後，財長查默斯今天表示，澳洲政府將優先應對美中貿易戰「陰霾」。

路透社報導，工黨勝選後，黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）成為澳洲20年來首位成功連任的總理。他在今天演講時承諾，將領導一個紀律嚴明、井然有序的政府，並強調澳洲民眾投票結果，顯示大家要的是團結一致。

澳洲廣播公司（ABC）預測，執政的中間偏左澳洲工黨（Labor Party）這次選後，國會席次可望從現有的77席擴大為至少85席。然之前多數民調顯示，在150席眾議院裡，工黨可能只能免強保住多數優勢。目前已開出逾2/3選票，5日將繼續計票工作。

艾班尼斯在走訪他自己的雪梨選區一家咖啡館時告訴媒體：「我們的第2任仍會是個紀律嚴明、秩序井然的政府，一如我們的第一任期般。」還說已故的母親在他小時候常帶他光顧這家咖啡館。

艾班尼斯在這場簡短公開談話時還說：「澳洲人民投給團結而不是分裂。」

先前的民調顯示，由於民眾普遍對政府處理通膨的方式感到憂慮，工黨的支持率在今年3月之前已連續9個月落後於反對派保守聯盟。

不過，當保守派提出大幅削減聯邦公務員人數的計畫後，民意出現逆轉。削減案被拿來與川普政府精簡政府機構的作法比較。此外，提案中還包括要求聯邦員工每週5天回辦公室上班，也被批評對女性不公平。

美國總統川普4月2日宣布的關稅政策引發全球市場震盪，增加澳洲選民不安情緒，擔憂這將對自己的退休金基金造成影響。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

財長查默斯（Jim Chalmers）告訴澳洲廣播公司：「當前焦點是全球經濟不確定性、美中關係，以及這些情勢對我們會帶來何種影響。」

「眼前發生的事，特別是美中博弈，確為全球經濟蒙上一層陰影…我們需有能力、也一定會有辦法來因應這種不確定性。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1140504

#川普
#美中貿易戰
#國會
#艾班尼斯
#澳洲廣播公司
#查默斯
#工黨
延伸閱讀
澳洲工黨勝選 總理艾班尼斯：繼續帶領國家度難關澳洲總理艾班尼斯勝選 分析：川普關稅政策可能助攻澳洲總理艾班尼斯勝選 自稱熱愛對抗保守派曾助終結對中貿易戰
艾班尼斯
澳洲總理艾班尼斯率工黨勝選 英相施凱爾發文恭賀澳洲國會大選出口民調：工黨可望繼續執政
川普
地區法官裁定重啟美國之音 上訴法院擋下羅馬尼亞大選 川普式民族主義能否竄出受關注
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：