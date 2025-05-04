地區法官裁定重啟美國之音 上訴法院擋下

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦上訴法院今天出手，擋下1項要求川普政府讓1000多名美國之音（Voice of America）員工重返工作崗位的裁決。

路透社報導，聯邦地區法院法官藍柏斯（Royce Lamberth）4月22日諭令政府「採取一切必要措施」，讓美國之音的員工和約聘人員重返工作崗位，並恢復廣播、電視和網路新聞播放以及部分資助。

但上訴法院今天以2比1表決結果，裁定藍柏斯無權下令員工重返工作崗位，也無權要求恢復向自由亞洲電台（RFA）和中東廣播網（Middle East Broadcasting Networks）提供的1500萬美元補助。

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美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media）3月根據川普的行政命令突然關閉廣播之後，安排1000多名員工休假，並告知600名約聘人員他們將被解僱。

上訴法院指出，政府並未挑戰藍柏斯裁決中要求恢復美國之音「法定播出水準」的裁決。昨天多份報導指出，美國之音正準備下週恢復廣播。美國國際媒體署並未立即發表評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1140504