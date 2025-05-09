波蘭前模特兒索科拉作證 16歲遭哈維溫斯坦性侵

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（中央社紐約8日綜合外電報導）現年39歲、曾從事模特兒工作的波蘭女子索科拉（Kaja Sokola），今天在哈維溫斯坦性侵案的重審作證時聲淚俱下地說，這位身敗名裂的電影大亨在她16歲未成年時性侵她。

法新社報導，索科拉在紐約市刑事法庭上作證時，陳述她2002年在曼哈頓（Manhattan）一處公寓與哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）見面時據稱遭性侵的情況。

索科拉本週首次在刑事法庭上作證，她是2020年在紐約提起訴訟、指控哈維溫斯坦犯下多起性侵的3名指控者之一。

哈維溫斯坦不會因索科拉指稱的2002年性侵事件而面臨指控，因為該事件已超過法律追訴時效。

索科拉昨天作證時表示，哈維溫斯坦2006年春天在曼哈頓一家飯店又性侵她，當時她19歲。共同創辦米拉麥斯電影公司（Miramax）的哈維溫斯坦否認指控。

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另兩名指控者分別為曾為製片助理的海利（Miriam Haley）以及有志成為女演員的潔西卡曼恩（Jessica Mann），她們曾在哈維溫斯坦的原審中作證。

她們的證詞在將近10年前激起了#我也是（#MeToo）運動的浪潮，但由於哈維溫斯坦性侵案在紐約重審，這起案件正被重新起訴。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1140509