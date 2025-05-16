自衛隊墜機2人失聯 日防相：尋獲發動機、搜救持續

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本航空自衛隊1架T4練習機14日墜落愛知縣犬山市1處蓄水池，機上2人失聯。日本防衛大臣中谷元今表示，已在池中發現疑為發動機的物體，自衛隊正在分析先前發現的機體碎片，以釐清事故原因；警消持續在現場搜救2名失聯隊員。

共同社報導，自衛隊在事故現場的入鹿池持續回收機體殘骸並搜尋2人，也動用了民間船隻。愛知縣警方則是使用水下無人機來確認池中狀況，當地消防單位的潛水隊也參與了搜救行動。

中谷元今天在記者會上表示，對於自衛隊的飛機接連發生事故，「必須檢討缺失，將會動員整個防衛省進行檢討，致力於防止類似事故再次發生。」

航空自衛隊昨天宣布，失聯的2名隊員為隸屬宮崎縣新田原基地第305飛行隊，31歲的1等空尉井岡拓路，以及29歲的2等空尉網谷奬太。當時網谷坐在前座、井岡在後座，不過由於T4練習機在後座也可以操控，目前不清楚事故發生時，飛機由誰操控。

練習機於14日下午3時6分左右從愛知縣的小牧基地起飛，預定飛往2人隸屬的宮崎縣新田原基地，然而在飛行約1分鐘後，機身在右轉時突然從約1400公尺的高度急速下降，最終墜入池中。

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朝日新聞報導，根據防衛省相關人士，至今沒有發現任何回報異常的通訊紀錄或緊急逃生紀錄，推測可能在起飛後發生某種故障，導致機體狀況迅速惡化。該架訓練機為1989年製造，在確認安全之前，航空自衛隊暫停使用所有T4練習機。

由於墜落的練習機沒有搭載俗稱黑盒子的飛行記錄器，自衛隊事故調查委員會釐清事故恐面臨困難。中谷元昨天表示，將加速推動為T4練習機加裝黑盒子。他在參議院外交防衛委員會上表示，目前航空自衛隊擁有的197架T4練習機當中，約有60架沒有加裝飛行記錄器。（編輯：陳慧萍）1140516